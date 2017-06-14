中国央行官员称M2增速放缓反映金融体系降低内部杠杆 对实体经济没有大影响

路透上海6月14日 - 中国央行周三发布有关负责人就5月份货币信贷数据答记者问称，5月M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映；金融体系控制内部杠杆对于降低系统性风险、缩短资金链条有积极作用，对金融支持实体经济也没有造成大的影响。

央行并强调，在经济发展新常态的大背景下，应坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇。当然，也要注意加强监管协调，把握好政策的力度、节奏，稳定市场预期，使结构调整总体平稳有序。

“人民银行将继续根据经济基本面和市场供求变化，灵活运用多种货币政策工具组合，把握好去杠杆与维护流动性基本稳定之间的平衡，为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。”央行称。

中国央行最新公布的数据显示，5月末M2同比增长9.6%，创历史新低。央行有关负责人称，这主要是金融体系降低内部杠杆的反映。近些年部分金融机构通过资金多层嵌套进行监管套利，在体系内加杠杆实现快速扩张，累积了一定风险。

央行称，随着稳健中性货币政策的落实以及监管逐步加强，金融体系主动调整业务降低内部杠杆，表现在与同业、资管、表外以及影子银行活动高度关联的商业银行股权及其他投资等科目扩张放缓，由此派生的存款及M2增速也相应下降。此外，5月份财政性存款增加5,547亿元，较上年同期多增3,928亿元，也暂时性地下拉M2增速约0.3个百分点。

“总的看，金融体系控制内部杠杆对于降低系统性风险、缩短资金链条有积极作用，对金融支持实体经济也没有造成大的影响。”央行称。

中国央行表示，估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。同时，随着市场深化和金融创新，影响货币供给的因素更加复杂，M2的可测性、可控性以及与经济的相关性亦有下降，对其变化可不必过度关注和解读。

央行新闻稿分析到，5月份新增人民币贷款同比多增1,264亿元，新增社会融资规模同比多增3,855亿元,社会融资规模存量同比增长12.9%，高于预期目标；M1同比增长17%，总体仍保持较快增长，且从M1增量结构看，单位活期存款较上月多增5,646亿元，显示企业用于支付的流动性比较充足。这些数据都表明金融尤其是信贷对实体经济的支持力度依然较大。

央行表示，有关调研也显示，商业银行在控制同业等业务的同时，扩大了对实体经济的信贷投放。同时，人民银行根据经济形势变化和市场供求状况，综合运用多种货币政策工具灵活提供不同期限流动性，亦保持了银行体系流动性中性适度和基本稳定。（完）

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