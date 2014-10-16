人行预计M2增速稳定在13%左右 未来货币信贷增速料总体趋降

路透北京10月16日 - 中国央行周四公布略超预期的9月金融统计数据，并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。

路透获得的央行官员在数据发布会上的评论称，目前M2增速基本上仍在年初预期调控目标范围内。随着市场深化和金融创新加快发展，影响货币供给的因素更加复杂，不宜对货币增速的短期变化过度解读。

央行并表示，未来央行将继续实施稳健的货币政策，在保持货币信贷总量合理适度增长的同时，加强结构调整，促进经济继续保持平稳较快发展。

央行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。

“这里需要说明一下，9月末M2增速是剔除基期‘冲时点’因素影响后的可比口径数据。”央行官员称。

此前中国加强商业银行存款偏离度管理，有效遏制了存款季（月）末冲时点的现象。但也导致了货币供应量实质上的不连续与不可比。因为政策实施后，月末存款余额将接近月度日平均余额，而去年同期月末存款余额则具有明显的冲时点特征。

初步统计的9月社会融资规模为1.05万亿元人民币，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。

央行官员表示，经可比口径调整后的货币供应量增速可基本纠正货币供应量增速的低估。但因为在计算中采用了日均存款与期末余额，而这两者均包含冲时点因素，导致据此计算的货币供应量增速依然存在微小的低估。

此外，存款偏离度管理政策的实施也对当月M1增速产生一定影响。盛松成进一步解释称，基期“冲时点”因素对M2的影响是总量影响，可依据上述方法进行调整；对M1的影响主要是对单位活期存款的影响，但这种影响很难量化，因此无法对M1增速进行可比口径调整，只能用原来的方法计算，所以当月M1增速可能存在一定程度的低估。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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