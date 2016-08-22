8月后中国M2料逐渐上升 同比增速或接近12%--央行官员

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月22日 - 中国央行调查统计司司长盛松成表示，7月末M2(广义货币供应量)增速10.2%比较少，但预计8月以后M2会逐渐上升，同比增速超过11%，甚至可能接近12%左右。M2短期波动较大，不能单单从M2的变化来判断整个社会的流动性情况，还要观察社会融资规模等指标。
他在接受第一财经专访时并称，7月社会融资规模同比增速只比6月低了0.2个百分点，说明社会融资规模对实体经济的资金的反映可能更准确和全面。
中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中M2同比增速降至10.2%，为连续四个月低于13%的政策目标；M1同比增25.4%，连续五个月高于20%，且为2010年6月以来最高。M1与M2“剪刀差”进一步扩大到15.2个百分点。此外4,636亿元人民币的新增贷款及4,879亿元的社会融资规模亦均创两年新低。
央行网站之后发布新闻稿称，随着基数效应逐步消失，8、9月份M2同比增速将有所回升；M1与M2增速“剪刀差”不能作为衡量是否进入流动性陷阱的指标。
盛松成还提到，企业部门杠杆率增长较快，从收入分配角度来考虑，要想办法增加企业的收入，减少企业的支出，通过降税等方法降低企业费用。到目前为止，企业部门的收入只占GDP的17%，而企业部门支出占GDP的34%；在中国的企业、个人、政府部门中，只有企业部门是净支出部门，收入远远小于支出。
他表示，个人或住户部门收入增长较快，给企业的劳动力成本带来较大的压力，需要高度关注。对个人部门要鼓励增加消费支出，鼓励投资性的支出，探讨个人在企业持股的方式等，从而使得企业的收入能够增加，占比能够增加，支出的占比要相对减少。
而投资将在短期经济稳定中起到比较大的作用。希望通过积极的财政政策、货币政策、产业政策，通过基础设施投资建设拉动固定资产投资，制造业投资和民间投资。
盛松成同时强调，中国国家债务绝大多数是内债而不是外债，且短期还债压力比较小，这两点决定了中国在相当长的时间内财政赤字可以有所突破；中国中央政府的财政赤字率提高到3%以上，到4%甚至于5%都问题不大。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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