8月后中国M2料逐渐上升 同比增速或接近12%--央行官员

路透上海8月22日 - 中国央行调查统计司司长盛松成表示，7月末M2(广义货币供应量)增速10.2%比较少，但预计8月以后M2会逐渐上升，同比增速超过11%，甚至可能接近12%左右。M2短期波动较大，不能单单从M2的变化来判断整个社会的流动性情况，还要观察社会融资规模等指标。

他在接受第一财经专访时并称，7月社会融资规模同比增速只比6月低了0.2个百分点，说明社会融资规模对实体经济的资金的反映可能更准确和全面。

中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中M2同比增速降至10.2%，为连续四个月低于13%的政策目标；M1同比增25.4%，连续五个月高于20%，且为2010年6月以来最高。M1与M2“剪刀差”进一步扩大到15.2个百分点。此外4,636亿元人民币的新增贷款及4,879亿元的社会融资规模亦均创两年新低。

央行网站之后发布新闻稿称，随着基数效应逐步消失，8、9月份M2同比增速将有所回升；M1与M2增速“剪刀差”不能作为衡量是否进入流动性陷阱的指标。

盛松成还提到，企业部门杠杆率增长较快，从收入分配角度来考虑，要想办法增加企业的收入，减少企业的支出，通过降税等方法降低企业费用。到目前为止，企业部门的收入只占GDP的17%，而企业部门支出占GDP的34%；在中国的企业、个人、政府部门中，只有企业部门是净支出部门，收入远远小于支出。

他表示，个人或住户部门收入增长较快，给企业的劳动力成本带来较大的压力，需要高度关注。对个人部门要鼓励增加消费支出，鼓励投资性的支出，探讨个人在企业持股的方式等，从而使得企业的收入能够增加，占比能够增加，支出的占比要相对减少。

而投资将在短期经济稳定中起到比较大的作用。希望通过积极的财政政策、货币政策、产业政策，通过基础设施投资建设拉动固定资产投资，制造业投资和民间投资。

盛松成同时强调，中国国家债务绝大多数是内债而不是外债，且短期还债压力比较小，这两点决定了中国在相当长的时间内财政赤字可以有所突破；中国中央政府的财政赤字率提高到3%以上，到4%甚至于5%都问题不大。（完）