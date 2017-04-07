3月末中国外汇储备环比增加39.64亿美元 为连续两个月回升

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海4月7日 - 中国央行周五公布，3月末中国外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。
央行同时公布，3月末官方储备资产中黄金储备为737.39亿美元，环比减少6.37亿美元。
以盎司计，3月末黄金储备为5,924万盎司，与2月末持平。
IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元。中银香港高级研究员应坚表示，IMF第一次公布人民币外汇储备占比并未显着上升，有可能给一些较乐观的预测吹了一阵小凉风，但也没有必要大惊小怪。。
央行此前数据显示，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。
中国央行行长周小川在两会期间称，中国外储下降是正常现象，没什么不好，中国没必要搞那么多的外汇储备，使用外储维稳人民币汇率利大于弊。(完)
更多细节，请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。