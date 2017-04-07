3月末中国外汇储备环比增加39.64亿美元 为连续两个月回升

路透上海4月7日 - 中国央行周五公布，3月末中国外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。

央行同时公布，3月末官方储备资产中黄金储备为737.39亿美元，环比减少6.37亿美元。

以盎司计，3月末黄金储备为5,924万盎司，与2月末持平。

IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元。中银香港高级研究员应坚表示，IMF第一次公布人民币外汇储备占比并未显着上升，有可能给一些较乐观的预测吹了一阵小凉风，但也没有必要大惊小怪。。

央行此前数据显示，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。

中国央行行长周小川在两会期间称，中国外储下降是正常现象，没什么不好，中国没必要搞那么多的外汇储备，使用外储维稳人民币汇率利大于弊。(完)

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