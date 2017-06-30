中国央行5月末外汇远期空头头寸降至60.44亿美元 为连四个月减少

路透北京6月30日 - 中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至5月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸60.44亿美元，为连续第四个月下降；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为43.66亿SDR。当月仍无多头头寸。

央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格还显示，按剩余期限分类，5月当月的一个月或以下期限的空头头寸从4月的55亿美元降至零，表明当月到期并未续作。另外一个月至三个月的空头头寸仍为零；三个月以上至一年期限的空头头寸仍为60.44亿美元不变。

除按照美元标价外，央行从去年4月开始，增加以IMF特别提款权（SDR）公布相关数据。今年4、5月美元与SDR的折算汇率分别为0.729382和0.722376。

中国央行此前指出，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

中国央行并已适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头好转。（完）

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