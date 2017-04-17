中国央行公告逆回购操作暂停 但开展4955亿元MLF操作

路透北京4月17日 - 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF)操作共4,955亿元人民币，利率与上期持平。

央行网站发布的公告并显示，本次MLF操作六个月期1,280亿元、一年期3,675亿元，利率分别较上期持平在3.05%、3.20%。

据路透统计，本周公开市场逆回购到期共计1,900亿元，今日到期量为200亿元。本周二有2,345亿元MLF(中期借贷便利)到期回笼等量资金。

在连续空窗近三周后，中国央行公开市场上周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。（完）