（更正）分析：月初资金转松中国央行持续净回笼 降杠杆路上紧平衡料常态化

（更正：内文首段“例行缴税”有误，应为“例行缴准”）

作者 吴芳

路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。

他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上，资金面维持紧平衡将常态化。

“在金融去杠杆、防风险挤泡沫的情况下，央行目的是维持银行间流动性适度稳定，所以才（净）回笼，没必要进行OMO（公开市场操作），”联讯证券董事总经理首席宏观研究员李奇霖称。

他并指出，公开市场持续净回笼虽然是个不利因素，但主要是现在银行间流动性比较充裕，3月末的财政存款投放效应一直延续至今，加上度过季末后，银行的拆出意愿也增强，资金面才宽松下来。

因清明节假期，中国金融市场自4月2日(周日)至4日(周二)休市。由于目前银行体系流动性总量处于较高水平，本周三个交易日央行公开市场继续暂停逆回购操作。据路透统计，本周公开市场逆回购到期共计1,000亿元，据此计算，本周净回笼1,000亿元，上周为净回笼2,900亿。

东兴证券固定收益分析师郑良海认为，央行不会轻易投放流动性，央行研究局近期也表态保持货币供给定力，即便4月中下旬存在流动性压力，也不一定会重启逆回购。因为从外部看，美联储3月议息会议纪要显示今年晚些时候缩表“可能是合适的”，其影响比加息更为负面。

“央行将继续回收，也只能继续回收此前滥发的货币，这既有内部供给侧结构性改革背景下去杠杆和严监管内在驱动，又有以美国为主导的全球主要经济体流动性回笼传导压力。”他称。

根据美联储(FED)本周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。

银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表：tmsnrt.rs/2nj00Q3

**流动性紧平衡将常态化**

虽然美联储流动性收缩一定程度对中国货币政策增加压力，但是国内经济增速放缓仍对政策大幅收紧形成限制；不过唯一可以确定的是流动性紧平衡将成为未来常态化趋势，而4月中下旬资金面临挑战时，央行进一步表现将值得关注。

据路透统计，4月13日和18日分别有2,170亿元和2,345亿元MLF(中期借贷便利)到期回笼等量资金，规模总计4,515亿元。

“如果月中缴税加大额的MLF回笼，央妈大概率会出手，还是坚持中性稳健，现在禁不起折腾，太紧实体经济受不了，太松政策目标达不到，”李奇霖说。

他认为，央行未来可能还是坚持“放量+调价”模式，现在美联储说是要缩表，也没正式实施，国内楼市也出了很多调控举措，但还得看具体效果；“未来政策利率有可能继续收紧，不过最近调价的可能性不高。”

中国3月财新服务业PMI降至六个月低位，新业务增速亦下滑至六个月最低，显示服务业扩张步伐放缓。综合财新制造业PMI看，中国经济稳步增长但增速趋缓，需警惕二季度出现转折信号。

郑良海则表示，二季度政策利率仍有上调可能，货币政策也有极大可能持续收紧。期望货币流动性回笼迫于财政压力或经济稳增长而停止是不现实的，过紧日子更符合供给侧结构性改革“三去一降一补”的正确方向。

“地方和国有企业债务率高企，包括房地产泡沫、金融机构杠杆和嵌套产品链式增长，其根源正是流动性泡沫，只有逐步收紧流动性，管好流动性闸门，才能逐步去杠杆，而步骤的把握是艺术的，稳字当头，稳中有去。”他称。

中国央行货币政策委员会日前召开第一季度例会称，要实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

“资金面下周应该没问题，但是中下旬就不好说了，如果央行持续回笼，还有缴税和MLF到期回笼的话肯定紧张，”东北一银行交易员表示，央行3月通过MLF+SLF+PSL投放了七千多亿，现在还很难说是不是到时候会通过逆回购投放流动性。

中国央行4月1日公告，3月中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)操作量分别为4,970亿元和1,219.86亿元，两种操作工具中各期限利率均在3月16日有所上调；另外，3月央行对国开行、进出口银行和农发行三家银行净增加抵押补充贷款(PSL)共1,089亿元。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)