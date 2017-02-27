中国境外投资占中国债市比重约1.2% 增长潜力很大--副行长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
央行网站周日刊登新闻稿援引潘功胜并介绍称，截至2016年末，中国债券市场余额达63.7万亿元人民币，位居全球第三、亚洲第二，公司信用类债券余额16.5万亿元，位居全球第二、亚洲第一，债券品种丰富，交易工具序列齐全，已经具备相当的市场深度与广度。
近年来，央行积极推动中国债券市场对外开放，积极支持境外机构在境内发行债券。同时积极引进境外投资者投资中国债券市场，不断扩大主体范围，逐步丰富交易工具，相关资金汇入汇出也已基本没有限制。
针对彭博公司将于2017年3月1日推出两项包含中国债券市场的彭博巴克莱固定收益指数，潘功胜表示，将中国债券市场纳入国际主要债券指数，可以更准确地反映全球债券市场整体状况，有利于全球投资者更合理地配置债券资产，央行对此表示欢迎和支持。
截至目前，世界银行等国际开发机构、波兰、韩国等外国政府及多家国际性商业银行和非金融企业，已累计发行人民币债券或SDR债券达687亿元。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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