中国要着力巩固和加强人民币的国际储备货币地位--央行官员

路透上海4月13日 - 中国央行国际司司长朱隽称，要抓住人民币加入SDR（特别提款权）的有利机遇，以人民币“入篮”作为中国进一步改革开放的新起点，维护好人民币“可自由使用”的基础，不断巩固和加强人民币的国际储备货币地位。

上海证券报周四刊登他的文章指出，最近一段时期人民币面临着贬值压力，应抓住人民币加入SDR的契机，夯实人民币的储备货币地位，提高人民币“可自由使用”程度，巩固国际社会对人民币的信心，提高人民币汇率波动灵活性的容忍度，降低由信心引发资本外流的可能。

“人民币储备货币功能的发挥需要稳健的金融体系和完善的宏观政策框架作支撑。”朱隽在文章中指出。

他并建议，一方面，需要完善与储备货币发行国地位相适应的宏观政策框架，不断提高宏观调控能力，使之更加市场化、更加灵活、政策透明度更高、政策沟通更有效；另一方面，也需要加强宏观审慎管理、强化金融监管和协调，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，增强中国金融管理的主动性和有效性，有效维护金融稳定。

朱隽并指出，国际储备货币地位对一国经济金融长远发展具有重大意义；人民币加入SDR货币篮子，获得储备货币地位，意味着重要的制度性权利，有利于增强外界对人民币的信心，扩展危机应对的手段。

“能够在国际社会被广泛接受是国际储备货币地位的最直接体现。”朱隽在文章中称。

他指出，人民币成为SDR篮子货币后，可直接用于IMF的份额认缴、出资和还款等财务操作，还可用于向所有其他国际组织出资以及国家（地区）之间的贷款、赠款。此外，非储备货币国通过货币互换协议获得的人民币会被基金组织直接认可为储备资产，属于有效外部融资，从而对该国的金融稳定产生正面积极影响。

朱隽并指出，国际储备货币地位能够大大增强国内外对货币的信心，降低发生经济金融风波的可能。同时，储备货币发行国受其他国家溢出效应的影响程度要小于非储备货币发行国，这也意味着它们可以更好地抵御冲击。储备货币发行国应对经济金融危机的手段更多。

另外，储备货币发行国企业可以使用本币在国际上进行投资和交易，有利于降低成本，提升国际竞争力和市场份额。国际储备货币地位可降低一国积累外汇储备的必要性。

“事实上，美、欧、英等其他储备货币发行国（地区）的外汇储备与其他国家相比都很少。”朱隽称。

数据显示，截至2016年12月，美国的黄金储备为8,133吨（约合3,500亿美元），外汇储备390亿美元；欧元区19国的黄金储备合计约1万吨（约合4,500亿美元），外汇储备2,610亿美元。而中国央行最新公布的3月末外汇储备余额仍高于3万亿美元。

中国社会科学院学部委员、金融研究所所长王国刚也在上证报撰文指出，要有效落实“稳中求进”的主基调，货币政策调控中就当更好地贯彻“稳健”的总方针。与此对应，汇率政策作为货币政策的重要组成部分，也应充分有效地落实以“稳健”为特征的调控政策。

王国刚并认为，两国（从而各国和地区）之间的汇率水平归根到底是由它们之间的经济实力决定的。由于中国的经济增长快于美国，这决定了中国与美国的经济实力差距在继续缩小。因此，人民币与美元的比值中，人民币将长期向好。（完）