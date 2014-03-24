人行称互联网金融应占有相应市场份额 也要予以适度监管

* 互联网金融应占有相应市场份额

* 对互联网金融不宜管得过多过死

* 互联网金融创新必须坚持金融服务实体经济

* 互联网金融创新应服从宏观调控和金融稳定的要求

路透北京3月24日 -中国央行周一表示，互联网金融创新有利于发展普惠金融，有旺盛的市场需求，应当给予积极支持，也应当占有相应的市场份额。

新华社援引央行有关负责人称，对互联网金融要予以适度监管，不宜管得过多过死，要为创新和发展留有余地和空间，推动中国互联网金融继续保持全球领先地位。

“但必须清醒地认识到互联网金融的金融功能属性和金融风险属性，鼓励创新就要包容失误，但要把失误可能引发的风险控制在可预期、可承受的范围内。”该负责人称。

该负责人表示，一切有利于服务实体经济和促进创业增长的金融创新均应受到尊重和鼓励。互联网金融监管需要坚持底线思维，加强规范管理，促进以创新为动力的这一新型金融服务业态在可持续的轨道上健康发展。

中国方兴未艾的无卡移动支付业务突起风云。三位消息人士此前透露，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。中国央行官员随后证实了该消息。

该负责人称，央行对有关机构拟推出的上述两项业务只是暂停，不是终止。人民银行将会同包括上述有关支付机构在内的各方从技术安全、消费者保护、反洗钱、金融实名制等方面进行充分论证，以安全为底线，支持有关支付机构在进一步完善业务流程和规则、保护支付资金安全、切实落实相应的消费者权益保护制度安排等基础上，按照试点先行的原则开办相关业务，以维护支付市场健康有序发展。

“鼓励互联网金融发展创新的理念、方向、政策始终没有改变，也不会改变。强调消费者权益保护、强调防范风险、强调更好地服务实体经济，与鼓励创新是并行不悖的。”该负责人称。

对于此前，网上流传的《支付机构网络支付业务管理办法（征求意见稿）》是否最终成稿。该负责人表示，《征求意见稿》目前仅处于在央行职能司局与机构小范围讨论的阶段。文内所提出的限额标准仅是综合考虑近年来主要支付机构网络支付笔均交易以及反洗钱要求等提出的初步意见。对《征求意见稿》涉及的重大问题，还需要征求社会公众的意见。

“肯定地讲，这个办法的重心不在具体额度上，而是在业务及流程的各项风险控制上。”该负责人称。

央行有关负责人并表示，央行在与支付机构达成共识的基础上，还将广泛征求公众意见。如果消费者认为账户功能和具体额度不合理，还要作相应的修正。总之，网络支付管理办法一定会在监管部门、支付机构、消费者三方之间寻求“最大公约数”，在达成共识的基础上最终出台。

中国此前公布的政府工作报告提出，今年要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。中国央行行长周小川日前亦表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”。

**互联网金融创新应服从宏观调控和金融稳定**

央行有关负责人表示，互联网金融创新必须坚持金融服务实体经济的本质要求，合理把握创新的界限和力度。包括互联网金融在内的金融创新必须以市场为导向，以提高金融服务能力和效率、更好地服务实体经济为根本目的，不能脱离金融监管、脱离服务实体经济抽象地谈金融创新。

互联网金融中的网络支付应始终坚持为电子商务发展服务和为社会提供小额、快捷、便民的小微支付服务的宗旨；P2P和众筹融资要坚持平台功能，不得变相搞资金池，不得以互联网金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。

“互联网金融创新应服从宏观调控和金融稳定的总体要求。”该负责人称。

该负责人表示，包括互联网金融在内的一切金融创新，均应有利于提高资源配置效率，有利于维护金融稳定，有利于稳步推进利率市场化改革，有利于央行对流动性的调控，避免因某种金融业务创新导致金融市场价格剧烈波动，增加实体经济融资成本，也不能因此影响银行体系流动性转化，进而降低银行体系对实体经济的信贷支持能力。

在市场经济条件下，公平竞争是保证市场对资源配置起决定性作用的必然要求。把线下金融业务搬到线上的，必须遵守线下现有的法律法规，必须遵守资本约束。不允许存在提前支取存款或提前终止服务而仍按原约定期限利率计息或收费标准收费等不合理的合同条款。任何竞争者均应遵守反不正当竞争法的要求，不得利用任何方式诋毁其他竞争方。

此外，互联网金融企业开办各项业务，应有充分的信息披露和风险揭示，任何机构不得以直接或间接的方式承诺收益，误导消费者。开办任何业务，均应对消费者权益保护作出详细的制度安排。

该负责人并表示，要充分发挥行业自律的作用。抓紧推进“中国互联网金融协会”的成立，充分发挥协会的自律管理作用，推动形成统一的行业服务标准和规则，引导互联网金融企业履行社会责任。

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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