两会前人行操作温和求稳 但宽资金好景料难长久

图为中国国旗飘扬在人行总部大楼前。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 央行意外表态释暖意，市场尽显欢颜

* 公开市场正回购放量，但资金利率仍维持低位

* 但未来货币市场利率上行是大概率事件

* 讨论政策转松可能为时尚早

作者 李宏薇

路透上海2月27日 -中国“两会”将近，央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽然本周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。

但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显现，未来资金面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。

因此，他们并认为，即使资金利率在一段时间内持续偏低，不代表着央行此前一贯的中性偏紧基调已经发生变化，现在讨论政策转向可能为时尚早。

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，结合此前外管局对人民币汇率的评论，以及多家商业银行澄清停止房贷等情况，央行最新关于流动性总体适度的表态，更多意图在于稳定市场情绪。

“就是一个维稳的信号，‘两会’前资金面没必要绷得太紧。”他称。

中国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日拉开惟幕。

刘东亮并表示，随着正回购的持续进行，以及人民币贬值可能造成的境外资金流入势头受阻，资金价格在现有偏低水平进一步走升的可能性很大。当然，稳字当头之下，基本不太可能出现去年偏高值的极端情况。

中国央行公开市场本周没有央票及正/逆回购到期，周二和周四进行的两次14天期正回购操作，规模为1,000亿元和600亿元，据此计算，本周净回笼资金1,600亿元，较上周的1,080亿放大。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/mew27v

**偏低资金利率料难一直持续**

央行周三意外对流动性发表评论，其当前“货币市场利率保持波动下行行情，银行体系流动性总体较为适度”的说法，令债市欢欣鼓舞，周四早盘现券收益率和利率互换均出现明显下行，最大跌幅分别达10个基点(bp)和20个bp左右。

不过分析人士指出，从央行安抚求稳的态度看，短期内资金面应无大碍。但3月过后，正回购持续回收资金、外汇占款可能减少，以及季度缴税等多因素作用下，货币市场回购利率很大可能脱离现有低位。

北京一大型券商分析师称，“其实(单次)1,000亿的正回购回笼量在历史上来看已经不少了，所以也不能说央行收的慢，只是市场的因素，这1,000亿目前还不会起到很大作用，但如果正回购持续，那么估计后面会慢慢紧的。”

他并解释说，央行特意对流动性发布说明，可能更多在意于回应近期的股市下跌。另外，各银行对房贷业务的澄清，以及外管局对人民币贬值的回应原因预计也类似。

中国沪综指.SSEC周二第四日连续下跌，当日逾2%的幅度，也创下五个月最大单日跌幅。尽管周三收升，但成交量明显萎缩。但周四沪综指继续反弹。

广发银行高级交易员颜岩认为，“其实货币当局的最终目标就是实现合理的货币供给，要的是稳。考虑到未来经济增长方式在不断转变，利率市场化推进，货币当局会维持一个相对稳定的资金利率，当然会比现在的隔夜、七天要高。”

银行间资金市场隔夜和七天期回购加权利率，作为短期流动性的重要参考指标，最新成交在1.75%和3.45%附近，分别处在约11个月和九个月的阶段低点。

新华引述央行负责人表示，2014年以来，中国贸易顺差保持高位，外汇流入大幅增加，银行体系还面临着流动性过剩的压力。因此，春节后开展及时公开市场正回购操作回笼流动性，以缓解银行体系流动性的过快增长。

自上周二起，人民币兑美元连日走贬，跌幅之急令人愕然。仅在周三微幅收涨，结束此前连续六日跌势。对此，外管局表示，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，但对央行借贬值打击套利资金流入等猜测仍未能消除。

上周末爆出消息，杭州某楼盘因降价而引发老业主砸盘，以及传闻各大银行对于房地产贷款政策出现变化，部分银行暂停办理房地产夹层融资业务和地产供应链金融业务。不过随后多家银行公告澄清，称并未改变房地产信贷政策。

**讨论政策转向为时略早**

中国央行关于流动性最新表态称，开展正回购操作不代表政策取向发生变化。与央行语意背后“不是转紧”相比，持续过低的货币市场利率，市场对政策是不是转向宽松的讨论更甚。

刘东亮认为，自上年起，央行调控配合调整经济结构，降杠杆的意图渐明。虽然近期经济增长形势不佳，但还尚未到令货币政策值得就此转变基调的地步。“经济虽然有一些负面的，但积极的也有。比如说1月的信贷增长。”

中国财政部长楼继伟日前表示，中国需高质量的经济增长，目前关注焦点是降低通货膨胀率和促进就业，而非增长。

中国2013年国内生产总值(GDP)实现同比7.7%的增幅，略低于近10年以来平均水平，此前公布的PMI等先行经济指标亦纷纷回落，预示中国经济面临下行压力。

因此，综合下来，业内人士对货币政策执行的判断，更倾向于对现有力度和方向的维持。当然，不排除根据需要进行适当调整。

具体到公开市场上，原来一度被寄厚望加力回收流动性的央票，短期内现身的可能性明显下降。因央行已强调短期的正回购已经可以满足需求。

“相对期限较长的央票而言，正回购操作期限短、操作灵活，对总量影响有限。”央行负责人指出。

2013年央行公开市场操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 1,000

(周四) 600

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净回笼 1,600 (完)

(审校 林高丽)

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