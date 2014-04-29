分析：中国央行转向净投放缓解月末紧势 微刺激当道政策难大动

* 公开市场本周转为净投放910亿元

* 月末及小长假前资金趋紧，央行主动减力

* 微刺激当道，货币政策难有大动余地

* 央行态度稳中略偏松，仍倚重公开市场微调

作者 边竞

路透上海4月29日 -中国银行间市场本周资金面趋紧，央行公开市场正回购随即减力，并转为净投放以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

市场人士指出，尽管近期出台了定向降准的举措，但总规模偏小，未来一段时间货币政策微调还将倚重公开市场，抚平货币市场利率的波动、将资金面维持在合适水位仍是其主要目标。

他们并认为，进入5月后资金面有望转暖，若重归宽松，央行回笼可能适度加力回归常态。

北京一大型银行交易员谈到，月末大行流动性平稳但谨慎运作，造成中小机构资金略紧，央行净投放安抚市场，也证明其今年态度稳中偏松。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，央行政策基调暂看不到调整的迹象，“近期的重点主要是在于不断地推微刺激(政策)，像公开市场操作短期内都不会有明显的变化。”

中国央行公开市场今日进行了500亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种，中标利率续持稳在4.00%。若本周日不进行操作，据此计算，本周公开市场料将净投放资金910亿元。

本周四恰逢五一小长假，当日公开市场将没有操作；而周日(5月4日)换休为工作日，但周一并未上报当日的操作需求，暂无迹象表明央行本周将进行进一步操作。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/sak88v

**微刺激当道，全面放松政策暂难期**

从近期推出的一系列稳增长政策以及官方表态看，尽管经济表现乏力，但政策面仍以微刺激当道，全面放松政策暂难期。

前述北京的银行交易员指出，上周末政治局会议强调“财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调”，短期内市场期待的货币政策大幅放松可能性较小，而政策选择以财政为主导、货币偏稳的方式。

中国中央政治局上周五举行会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

而为稳住下行的经济增速，国务院此前连续三周出台定向微刺激措施，最新政策是在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。

而在货币政策调整幅度有限的背景下，公开市场操作仍是主要着力点；而从近期看，央行的反应更为灵敏、动作也更灵活，根据流动性以及资金利率变化趋势，动态调整正回购规模和品种选择。

上海一银行交易员表示，这周央行主动缩量操作，至少从目前情况看，央行操作的准确度比以往要高很多。

澳新银行中国经济师周浩则指出，央行政策基调总体还是偏松的，“这两天七天回购(利率)刚刚开始上了，(公开市场)就又开始放了，以前是到期多少，回收多少。”

他并认为，还有一种可能性是最近央行在外汇市场的干预减少了，因此公开市场的对冲压力有所减轻，“两头总归是这边收那边放，这边放那边收。”

本周公开市场到期资金投放1,410亿元，全部为正回购到期，其中今日到期量为1,010亿元，另有400亿元在周四(5月1日)到期，不过因当日为五一假期，实际资金到帐日顺延至周日(5月4日)。

而近期随着流动性由松转紧，货币市场利率反弹也令正回购的吸引力下降，机构在二级市场上出借资金的收益更高。据路透了解的情况显示，参与本期正回购投标的机构很少。

银行间市场一个月期质押式回购加权利率上周以来震荡走升，北京时间11:38，最新报4.5582%，较上周一反弹逾80个基点(bp)。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 500

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,410

逆回购到期 --

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净投放 910(完)

(审校 林高丽)

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