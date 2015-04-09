分析：中国央行双管引导资金降价见效 稳增长仍需降准等政策扶助

作者 边竞

路透上海4月9日 - 中国央行公开市场本周转为小幅净回笼，逆回购利率持稳两周后再度下行10个基点(bp)，不过与二级市场资金利率相比跌幅仍偏小。最近流动性持续宽松，且在一二级市场双管引导下，资金价格明显下降，央行近期强调的降低融资成本的调控效果初显。

分析人士并认为，目前七天逆回购与银行间回购的利差扩至逾40个bp，随着资金预期有效转暖，逆回购利率短期若无大幅度下调，进一步引导作用将弱化；而公布在即的3月及一季度经济数据，料整体仍不理想，稳增长还需货币政策发力，降准等依旧有空间。

“其实央行下调逆回购(利率)很少有一周两次的，(周四)这次没动也是意料之中，稳定一下。”南京银行金融市场部研究员郭伟称。

央行公开市场本周仍仅进行七天期逆回购操作，周二操作量为200亿元，中标利率降10个bp至3.45%，在持稳两周后再降；周四操作量150亿元，中标利率持稳在3.45%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。

郭伟并谈到，尽管逆回购利率没有连续下调，但银行间回购开盘利率一直在走低，目前七天已经降至3%以下，这其实就表明了央行引导利率下行的态度。

澳新银行中国经济师周浩表示，从资金的宽松程度以及预期的转好来看，银行间回购利率应该还会有向下动力；货币政策方面，二季度还是看一次降准，一次降息。

银行间市场主要回购利率今日开盘价继续低开，七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS开盘报2.98%，较上日收盘加权价再降逾11个bp；北京时间11:58，七天加权价报3.0115%，创五个半月来新低。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/few44w

**一二级交替引导资金降价终显效**

春节后央行公开市场逆回购利率已四次下调，除了3月3日那次是降息之后的正常调整外，3月17日和24日的两次调降都隐含了强烈的价格引导意味，首先通过公开市场确立基调，随后银行间回购利率的连续开低，进一步巩固了资金价格的下降趋势。

郭伟表示，调低公开市场逆回购利率传递了降资金利率的信号，之后回购利率开盘价持续被引导下行，对资金价格的直接推动作用则更为明显。

而央行最近的表态中对降低融资成本更为强调，表明未来一段时间内将资金利率水平保持在较低水平仍是货币政策的重点关注方向。

中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。而与去年四季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。

一商业银行研究人士蔡浩则谈到，七天回购利率已经回到3%，在资金利率下来后，从降低融资成本来看，接下来就要关注债券收益率能否跟随走低。

郭伟认为，近期债市表现与资金价格下行的走势背离，在逐步消化供给压力的影响后，资金利率下跌的正面影响或将逐步显现，债市收益率有震荡回落的空间。

**稳增长仍需降准等政策扶助**

尽管当前流动性已十分宽松，但经济基本面依然没有明显起色，稳增长依旧面临压力，仍需降准等更多宽松政策扶助。

蔡浩指出，3月份经济数据估计也不会太好，以央行此前的政策倾向来看，应该说货币政策还是会有放松的余地，4月份有降准的可能，在经济数据公布前后或是一个时间窗口。

他并谈到，从另一个角度看，虽然近期资本外流的速度可能在放缓，但从中长期的中国国家战略看，包括“一带一路”的启动，中长期资金走出去的大趋势料难改，要促进经济平稳发展，货币增长速度还是需要保持一个合理的水平，基础货币也需要通过降准、PSL(抵押补充贷款)以及MLF(中期借贷便利)等手段来补充，其中降准是主要工具。

郭伟亦表示，近期央行出台的政策看，对稳增长的重视程度进一步提升，后续政策仍有放松空间，“毕竟后面还有那么多的(地方)债务置换，如果发得不好的话就起不到(降低融资成本的)作用了，所以还是要配合的。”

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 200

（周四） 150

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 500

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净回笼 150 (完)

(审校 张喜良)

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