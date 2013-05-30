中国考虑扩大个人境外投资 流入全球股市资金料有限

图为美元和人民币百元面值现钞。 REUTERS/Nicky Loh

* 中国人行考虑允许个人扩大境外投资

* 现有的境外投资计划不得人心

* 投资境外股票的中国投资者仍对金融危机心有余悸

* 不满意股市回报是主要阻力

记者 Pete Sweeney/沈一鸣；编译 李春喜/兰秀娟/梁睿雪

路透上海5月30日 - 中国准备释放境内散户投资者购买力的种种迹象，可能已让部分股票经纪人浮想联翩，憧憬新释出的资金定能为已经连创纪录高点的美股增添动能。

但事实或许不尽然。受限于目前有限的境外投资计划，中国投资者还不热衷于购买外国股票，反而更可能把资金投入房地产。

中国人民银行1月表示，做好合格境内个人投资者(QDII2)试点是今年的优先事项，此后，包括部分高官本月的其他讲话，也都支持给予更大自由度允许资金流出。

外界对新一波资金流入全球股市的预期因而升温。

“大量且数额持续增加的中国散户投资资金将因此被释放，流入包括股市在内的全球市场，”Stifel Nicolaus & Co.在美国的股市分析师George Askew在写给客户的研究报告中说道。

人行数据显示，4月中国储户的银行存款超过44万亿元人民币(7万亿美元)。

若按保守的分散投资指标10%计算，他们投资境外股票的总额可能约为7,240亿美元。

虽然境外股市--特别是美国股市的表现远优于内地股市，但中国国内投资者仍不愿持有外国公司股票，分析师称仅靠制度方面的微调恐怕难以改变这种观念。

**对金融危机仍心有余悸**

中国的合格境内机构投资者(QDII)计划基本上已宣告失败。QDII允许共同基金向中国散户出售境外资产。

虽然中国人对持有国外房地产热情高涨，从温哥华、新加坡到伦敦房价的上涨中得以印证，但监管机构似乎不会放弃QDII限额。

中国国家外汇管理局在截至2013年4月30日的QDII投资额度审批中证券类合计为447亿美元。但中国基金行业分析机构Z-Ben Advisors的数据显示，QDII额度使用率还不足四分之一。

而且情势似乎还在恶化。即便今年美股标普500指数.SPX屡创新高，但QDII投资资产的规模却在萎缩。

今年稍早，两支中国海外投资基金未能筹集到足够资金发行，这两支基金分别以美国房地产商和日本股票为目标的。

“我们当时非常积极地推销这些基金，但是人们就是不感兴趣，”安中投资管理有限公司董事总经理刘翔表示。

甚至连被动跟踪香港证券市场指数的QDII上市交易基金(ETF)，申购数都在下降。

易方达资产管理有限公司网站上公布的数据显示，易方达恒生中国企业ETF在2012年成立伊始募集到了16亿元人民币资金，但截至到今年3月31日资产净值已缩水至1.98亿元人民币。

华夏基金管理有限公司网站上显示，华夏恒生ETF(QDII)在2012年8月成立时募集到了35.9亿元人民币的资金，但今年3月底资产净值已缩水至3.042亿元人民币.

浏览2000-2013年标普500指数与中国股市的对比图，请点击：(link.reuters.com/bav38t)

设立QDII投资制度的初衷是把中国庞大储蓄的一部分投向海外，以降低国内的通胀压力，并做为中国资本账户开放的试验田。

QDII制度在2006年中国股市牛市冲天之际推出，最初吸引到了极大的兴趣。但全球金融危机重创了QDII的投资者，一些人的亏损多达70%，这导致中国政府暂停了这一制度，直到2010年才予以重启。

尽管自那以来，美国股市的表现一直优于中国大陆的股市，但之前的损失已经吓坏许多投资者。

事实上，QDII基金管理业者指出，海外市场回升反而使更多投资人赎回，因为早些时候不愿认赔出售的投资者，利用了海外牛市的机会解套出场。

分析师称，要重建中国散户的信心，还需要解决其它挑战。

其中之一就是外汇风险。人民币兑美元年内已升1.77%，4月以来每周都创新高。

“中国人知道人民币还面临沉重的升值压力。投资海外意味着你要与它对抗，”Axioma执行董事Olivier d'Assier说。Axioma最近刚签署协议，将协助中证指数有限公司创建指数。

但最大问题是对股票作为一个资产类别的普遍怀疑看法。中国经济以两位数增幅高速成长持续了30年，直到最近几年才结束，然而中国股市的回报纪录，并未达到正常预期。

与此同时，中国投资者也找到其他投资管道，例如高收益的财富管理产品以及房地产，这两个领域都被认为风险低于股市。

但如果人行的试点方案真的允许个人直接投资，而不是必须透过共同基金，这将解决QDII不受欢迎的一个主要原因，也就是国内共同基金行业名声不佳。

“我不相信国内的基金经理人，”47岁的投资者Fu Shuaiwei表示。他在QDII投资上亏了钱，现在把资金全都投入了国内资本市场。

Fu表示，如果中国确实开放境内个人直接向海外投资，他将管理自己的投资组合。但他的态度仍然谨慎。

“我用来试水的资金不会超过总资产的十分之一，”他说。“我不会下大赌注，因为我对海外市场的了解还不够深。”(完)

(审校 沈以文/蔡美珍)

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