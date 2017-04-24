中国利率进入上行通道 资本回流的趋势已初步显现--央行专家

路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。

他在中国金融时报撰文指出，中国汇率调控的经验可初步归纳为三点，即供给调控与需求调控相结合，积极主动引导市场预期，从经济社会全局出发实行有效调控措施，以时间换空间。中国房地产调控亦可以借鉴外汇管理的经验。

“购买力平价并不能决定短期汇率，均衡汇率值也是无法事先预判的，而只能是事后的结果。”文章认为。

文章称，市场预期并不全都是理性的，短期内也并非都向基本面回归。由于预期具有自我实现和加强的机制，单边预期往往使市场超调。在市场难以依靠自身力量回归理性的情况下，除了采取实际的措施外，还需要通过舆论引导和政策宣传增加与市场的沟通，使人们的短期预期更加理性，使市场更多地回归基本面。

在汇率调控中，中国货币当局一方面加强跨境资金流动的监测和宏观审慎管理。另一方面，通过增加外汇供给来稳定汇率。中国并没有修订资本管制的相关条款，个人年度购汇便利化额度也未改变，但加强监测显然有助于控制资本外流。

“当长期的资本账户开放与短期的资本外流相矛盾的时候，自然首先需要考虑当前国内金融市场的稳定，但中国资本账户开放与人民币国际化的长期目标并没有改变，”文章称。

文章并认为，中国房地产调控也应供需结合，因城施策。要在注重需求调控的同时，从“供给侧”加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，加强房地产市场分类调控，尤其是房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效土地，加强公共租赁住房的建设。

文章表示，中国房地产市场还有较大的发展空间。目前来看，中国房地产投资表现仍然较好，在稳定房价的同时，需要采取有效的政策措施使实体经济恢复增长，则楼市就会有未来收入的支撑，泡沫也会逐渐缓解。

据有关测算，中国一线城市人均一手房销售面积近几年都低于0.5平方米/人，与发达国家历史上一般达到1.7平方米/人相比，供给严重不足。国内二线城市，仅有一部分在刚刚过去的两年才接近1.7平方米/人的水平。（完）