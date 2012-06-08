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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 8日 星期五 09:02 BJT

中国央行意外宣布降息 阻止经济下滑

中国人民银行周四意外宣布三年半来首度降息，昭显中国力挽经济下滑、激发实体经济活力的政策信号。分析师称，5月份经济数据还没有发布，人行就出其不意地宣布降息，说明经济形势到了很严竣的地步。

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