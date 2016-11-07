人行专家称供给调控更利于改善房地产市场运行 应考虑改革土地拍卖制度

路透北京11月7日 - 中国人民银行参事盛松成日前表示，相比于需求调控，供给调控有利于从更加基础的层面改善中国房地产市场的运行，应考虑改革土地拍卖制度，从而应对土地财政带来的弊端，进而为中国经济发展合理提供融资。

金融时报周一刊登他与“上海财经大学金融学院龙玉”的联合署名文章称，中国房地产调控仍以需求调控为主，供给方面的调控举措则相对笼统，短期内也难以落实，而房地产市场的供给端的问题比较突出，一、二线城市与三、四线城市形成了分化，同时部分一、二线城市房价上涨过快。

“供给稀缺是热点城市房价高涨的最显性的原因。”文章称，主要问题包括住宅用地和新建住宅供应不足、房地产的潜在供给难以满足居民对房地产的需求等。

另外，需求端的数量管制虽然使人们看得见的成交量下降，房价增速放缓，却并不能改变公众对一线城市房价上涨的预期，直接从需求的角度进行数量管制，甚至有可能强化房价上涨的预期。

文章称，应考虑改革土地拍卖制度，可以参考上海车牌拍卖制度，其要求出价进入有效报价区间，而有效报价区间是根据截至一定时间点的最低报价来确定的，在此基础之上，再按照“价格优先、时间优先”的规则确定中标者。在这样的拍卖制度下，报价最高者和最低者都无法中标。在土地拍卖中参考这样的拍卖规则，将会改变“地王”频现的现状，

文章并称，应提高土地利用效率、增加城市住宅用地的供给。高地价与目前地方政府面临的GDP考核指标有直接的联系，应改变单一追求GDP的绩效考核办法，纠正片面追求经济增长速度和当前利益；同时在增量土地供应空间有限、供需失衡的情况下，存量土地在城市发展中应该被充分挖掘利用。

同时，应优化资源布局，在更大范围内提升中国教育、医疗卫生等资源的质量，从而缓解一、二线热点城市和三、四线城市房地产市场分化明显的问题。

此前路透根据中国国家统计局公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，涨幅较上月的9.2%进一步扩大，且并录得连续一年上涨。（完）