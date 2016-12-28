人行官员称“保”只是为守底线 推进改革才是化解风险根本途径

路透上海12月28日 - 中国人民银行研究局局长徐忠表示，以往在改革发展遇到重大困难时，总会出现“以保为主”和“以改为主”的争论；而“以保为主”会妨碍市场配置资源的效率，可能导致风险防不住、底线保不住，只有积极主动地推进改革，才是防范和化解风险的根本途径。

上海证券报周三援引徐忠指出，从根本上说，“保”是基于底线思维，是非常态下应对危机的机制和措施，保的是底线，只有形势发展到底线时才需要保。就金融风险而言，“保”就是要守住不发生系统性金融风险的底线。而过度追求“保”，必然妨碍市场配置资源的效率。

“以保为主将守住系统性金融风险的底线曲解为零风险暴露。”他认为，“许多本该有序化解的个体性、局部性、短期性风险因素迟迟不能得到处置，可以通过风险暴露而疏导的压力长期得不到释放。”

他并指出，其结果是微观上隐性担保、刚性兑付盛行，宏观上中央银行最后贷款人无限救助，造成了严重的激励扭曲，催生道德风险：投资者长期缺乏自我保护意识；企业和金融机构因风险不必自担而过度承担风险；监管部门因成本外生的无限救助，存在放松监管的逆向激励。

徐忠指出，当前中国面临的风险、困难和问题，在相当程度上是因为渐进性改革无法一蹴而就，是改革不彻底、不到位的结果。只有全面深化改革才能有效破除风险和困难背后的体制根源，维护金融稳定和金融安全。

12月16日闭幕的中国中央经济工作会议确定，明年财政政策要更加积极有效，货币政策保持稳健中性，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，抑制房地产泡沫，防止房价大起大落。

徐忠认为，当前维护金融稳定和防范化解金融风险的治本之策，是深入推进实体经济供给侧结构性改革，同时要加快金融领域尤其是金融监管体制机制改革，并守住不发生系统性金融风险底线。

他并谈到，中央银行要加强宏观审慎管理职能，防范系统性金融风险。重点在两个方面：一是要纠正现行体制下监管机构地盘意识和行业保护倾向，统筹监管重要金融基础设施，建立覆盖全市场的交易报告库制度，增强市场透明度，实行穿透式监管，实现风险监管全覆盖。

二是还要赋予中央银行对系统重要性金融机构和金融控股公司的监管权，以防范系统性金融风险，只有做到上述两点，才能为其他金融改革创造一个稳定的金融环境。（完）