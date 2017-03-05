中国外储充裕汇市趋向稳定 债市开放还有很大潜力--央行副行长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京/上海3月5日 - 中国央行副行长潘功胜周日表示，人民币汇率未来会受到短期因素扰动，但最终会回到基本面；中国外汇储备充裕，而且多个指标有共同指向，外汇市场趋向稳定。
他在全国人大会议开幕前在“部长通道”作出上述表述。此外新华社周六还引述潘功胜出席政协会议间隙时指出，下一步，中国在债券市场对外开放仍有很大潜力，还有很多工作要做，帮助境外债券投资者更方便地投资。
中国1月外汇储备规模跌破3万亿美元。对此潘功胜认为，外汇储备是一个连续变量，整数关口是没有什么意义的，“无论是按照国际上的多种传统指标，还是学者提出的最新指标来衡量，中国外汇储备都非常充足。”
他表示，从已经公布的数据来看，目前外汇市场形势比较平衡，跨境资本流动呈现均衡，市场预期比较平稳，人民币汇率双向浮动、趋于均衡。
对于债券市场对外开放，潘功胜坦言，当前境外投资者投资中国债券市场比例仍较低，仅在1.2%-1.3%，因此债券市场对外开放还有很大潜力。
他谈到，下一步，中国在债券市场对外开放方面还有很多工作要做，包括软性的环境建设，能够帮助债券投资者在境内的投资界面更加友好和方便；债券市场的基础设施的互联互通以及信用制度、信用评级、会计制度，税收制度等。（完）
(发稿 孙琦子/边竞; 审校 张喜良)
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