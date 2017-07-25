中国央行称将着力防范化解重点领域风险 强化宏观审慎管理和逆周期调节

路透上海7月25日 - 中国央行召开2017年中国人民银行分支行行长座谈会指出，下一阶段要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，加强风险监测预警，着力防范化解重点领域风险，并继续深化金融体制改革及强化宏观审慎管理和逆周期调节。

刊登在央行网站的新闻稿强调，党的十九大将于下半年召开，做好中央银行各项工作意义重大，要加强金融监管协调，履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管，继续推进金融业综合统计和监管信息共享。

“创新调控思路和方式，继续实施稳健中性的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。”会议称。

同时，完善金融安全防线和风险应急处置机制，严格规范金融市场交易行为，加强互联网金融监管；深入推进利率市场化改革，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

在围绕实体经济全面提升金融服务效率和水平方面，会议明确，要支持和引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，促进融资便利化，降低实体经济融资成本。坚持以实体经济需求为导向，继续推进金融产品创新，加大金融精准扶贫力度，促进普惠金融和绿色金融发展。

在稳步扩大金融对外开放方面，央行将进一步深化外汇管理改革，促进贸易和投资便利化。稳步推进人民币国际化，不断完善人民币国际化的政策框架和基础设施。加强双边和多边金融合作，深入推进金融支持“一带一路”建设，深度参与全球经济金融治理。

央行还将不断加强金融基础设施建设和管理，进一步提高中央银行金融服务与管理水平。

中国中共中央政治局周一召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。（完）

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