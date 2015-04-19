中国央行决定周一起普降存准率1个百分点 并有针对性实施定向降准

路透北京4月19日 - 中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。

央行网站新闻稿并称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

此外，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

中国央行此前曾于2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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