中国下半年将有三次降准各50基点 缓解资本流出压力--花旗

路透香港7月11日 - 投行花旗周一称，受国内外形势影响，预期今年下半年中国经济增速将继续减慢，且有较大的资本外流压力，今年余下时间将有三次降低存款准备金率各50个基点，但人民币不会大幅贬值。

花旗首席中国经济学家刘俐刚在记者会上称，国内外形势令中国经济增长以及金融稳定更具挑战，由于私人和制造业投资明显放缓，加上消费和出口疲弱，预期中国下半年的国内生产总值（GDP）增速为6.2-6.3%，较第二季的6.5%有所减慢；全年GDP增速6.4%，低于官方目标区间6.5-7%。

他并称，英国退欧以及欧元区银行业冲击可能会增加人民币汇率的波动性，因在强美元的环境下，支持人民币的一篮子货币变得不稳定，加上大量资本外流以及结构性改革带来挑战，亳无疑问令到人民币面临很大的贬值压力。

“第二季度的资本流出可能在1,100-1,200亿美元，央行可以用短期的公开市场操作但不能够解决净流出的问题，因此我们认为7月份有一次降准机会。”他说，“但由于下半年的资本流出还是比较大，故在7月份之后两次降准的可能性还是比较大。”

花旗估计，今年中国的资本净流出达5,800亿美元；而7月起的下半年共有三次降准，每次降50个基点，此外第三季有一次减息。

至于中国是否应该借国际市场波动来释放人民币贬值压力，刘俐刚认为，央行容许人民币贬值还是有一个底线，因人民币兑美元的大幅贬值会引起其化新兴市场或者是一些成熟市场的货币大幅贬值，可能会触发新一轮的全球金融不稳定和竞争性贬值，而且在全球需求偏弱的情况下，中国弱货币并不会给经济带来很大的好处，亦与中国经济改革宗旨背道而驰。

因此，今年底花旗对人民币兑美元预测在6.75。（完）

人民币兑美元即期周一较上日收盘价微收升至6.6879元，中间价亦小幅调升。交易员称，客盘仍偏购汇，但大行继续向市场提供美元流动性对冲客盘需求，同时并通过一篮子指数变动缓和贬值压力；监管层维稳决心较强，短期贬值空间料有限。（完）