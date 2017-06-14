（重发）中国央行上海分行摸底部分银行信贷需求 为落实总行部署--消息

（因技术原因重发）

路透上海6月14日 - 两位消息人士周二晚间透露，根据中国央行总行的部署，央行上海分行正在对辖内部分银行的信贷需求和项目情况、以及银行资产质量和潜在风险等经营情况进行摸底调研。

他们并引述相关通知称，是次调研内容具体包括：银行目前贷款项目的储备规模和行业分布，上半年转为信贷投放的比例与往年相比有无变化；上半年金融监管加强对信贷投放、表外资产的影响，是否存在压缩表外、表外资产转表内的情况等。

“目前是摸底，后面相对来说可能会有政策的微调，看看各家行到底有什么情况才决定微调着力点在哪里。”一银行高管对路透表示，今年上半年央行贷款额度控制较为严格，二季度比一季度更严格，很多银行实际上都在压缩内部客户正常的贷款需求，从下至上反响比较强烈。

另有资深政策观察人士谈到，5月金融数据如果有明显波动，或许央行需要了解情况；当然，每年的年中各部门都要对上半年情况作分析，对下半年政策提建议，此时各部门都要调研摸底，这也是原因之一。

是次调研另外两个颇受关注的问题是：上半年企业债券发行对信贷需求的影响，是否存在企业发债不顺利转向贷款的情况？政策变化对房地产开发贷、个人购房贷款的影响，预计今年下半年房地产开发贷和个人住房贷款投放规模。

此外，银行资产质量及潜在风险也是摸底的内容，包括从行业和金融产品类型看，今年是否存在较为集中的风险点，房地产贷款的风险以及不良处置情况等。

调研对象包括国开行、邮储银行和五大国有银行的上海分行，以及浦发银行(600000.SS)、上海银行(601229.SS)和上海农商行。

路透暂未联络到央行上海分行对上述消息予以置评。（完）