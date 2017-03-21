中国今年首季贷款总体需求指数68% 较上季提高10.6个百分点--调查

路透北京3月21日 - 中国央行周二发布2017年一季度银行家问卷调查报告显示，62.2%的银行家认为当前宏观经济“正常”，较上季提高10.4个百分点；当季贷款总体需求指数为68%，较上季提高10.6个百分点。

报告还显示，一季度银行业景气指数为66.9%，较上季提高3个百分点；银行家对第二季度货币政策感受预期指数为41.3%，较一季度低1.7个百分点。

同时发布的一季度城镇储户问卷调查报告并显示，44.1%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季下降0.4个百分点；52.2%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降0.4个百分点。

此外，同时发布的企业家问卷调查报告称，中国一季度企业家信心指数为61.5%，较上季提高7.4个百分点；当季经营景气指数为52.7%，较上季提高0.1个百分点。（完）

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