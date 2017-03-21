中国今年首季贷款总体需求指数68% 较上季提高10.6个百分点--调查

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月21日 - 中国央行周二发布2017年一季度银行家问卷调查报告显示，62.2%的银行家认为当前宏观经济“正常”，较上季提高10.4个百分点；当季贷款总体需求指数为68%，较上季提高10.6个百分点。
报告还显示，一季度银行业景气指数为66.9%，较上季提高3个百分点；银行家对第二季度货币政策感受预期指数为41.3%，较一季度低1.7个百分点。
同时发布的一季度城镇储户问卷调查报告并显示，44.1%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季下降0.4个百分点；52.2%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降0.4个百分点。
此外，同时发布的企业家问卷调查报告称，中国一季度企业家信心指数为61.5%，较上季提高7.4个百分点；当季经营景气指数为52.7%，较上季提高0.1个百分点。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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