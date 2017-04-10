中国央行称要通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
央行网站援引他在天津召开的金融支持京津冀协同发展座谈会上指出，对于京津冀地区，金融机构要创新中长期建设资金供给方式，积极发展绿色金融，大力发展科技金融，加大对基础设施建设、环境保护、产业升级、科技创新、扶贫开发等重点领域和薄弱环节的支持力度。
“要把服务京津冀协同发展战略摆在当前和未来一个阶段京津冀地区金融工作的中心任务，要紧紧围绕京津冀协同发展战略规划，聚焦完善金融支持的重点和方式。”央行新闻稿指出。
潘功胜强调，金融业要抓住京津冀协同发展战略为自身发展带来的重大机遇，优化京津冀金融产业链布局，推动金融市场和基础设施一体化，加强内外资源整合和业务协同，探索推进金融管理机制一体化，有序推进京津冀金融业协同和一体化进程。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。