分析：中国央行灵活调节“水龙头” 单周转净回笼无碍平稳预期

路透上海9月2日 - 因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。

尽管中国8月官方制造业PMI等数据有所改善，但他们认为，经济下行压力不减，货币政策稳健基调不会改变，将继续在需求侧提供托底。考虑到目前内外部环境复杂、政策效应递减，央行料继续仰赖公开市场操作配合MLF(中期借贷便利)等定向工具，降准降息概率均较低。

“目前公开市场操作的灵活性比以前增强，我们并不担心会出现流动性的问题。央行近期表态也是将维持流动性充裕，”澳新银行中国市场经济学家曲天石说。

他指出，央行本周回收了流动性，但货币市场没有出现紧张的情况，只是隔夜利率有所上行；资金方面，在量上还是有保证的。

自上周三重启14天逆回购操作以来，中国央行本周继续每日进行七天和14天逆回购，中标利率仍持平于2.25%和2.40%，累计操作3,100亿元。对冲当周到期的5,350亿元逆回购和515亿元央票后，本周净回笼1,735亿元，上周为净投放3,100亿元。

中国央行副行长易纲周四表示，在当前复杂的形势下，中国目前实施的稳健货币政策需要考虑三方面的目标：其一是保持流动性合理充裕；其二是发挥信贷政策作用，特别是强调支持中小企业，农业，扶贫攻坚工程；其三是为供给侧结构性改革创造适度良好的环境。

第一创业证券固定收益分析师沈弼凡认为，在维持七天逆回购2.25%政策基准利率不变的情况下，央行希望市场降低隔夜融出的占比。本周隔夜利率小幅抬升，显示央行的引导已经产生了效果，这对降低债券市场的杠杆风险有利。

路透上周报导称，中国央行就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。

中国银行间市场周五早盘资金面仍宽松，大行资金融出积极，虽公开市场单日连续净回笼，但未有冲击流动性。交易员称，公开市场操作表明央行仍以维稳为主基调，资金充足时便适时回收流动性；惟隔夜开盘价续升，或暗含央行仍希望机构合理分配资金融出期限之意。

曲天石指出，目前隔夜回购加权利率在2.05%-2.10%附近，可能已经处在央行心理的合意价位，预计该利率不会升破2.15%，将与七天逆回购利率保持10-15个基点的利差。

他并认为，短期内央行公开市场操作还将延续七天+14天逆回购的组合。虽然14天规模较小，但继续操作可以达到向市场传达价格信号的作用。

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**进一步宽松概率有限**

曲天石认为，中国央行货币政策近期不会有放松的动力。9月美、日等央行召开议息会议，中国面临的外部环境更复杂，对人民币汇率可能会有一些压力；从内部角度考虑，数据看经济略有企稳迹象，且一些因素仍制约央行进一步宽松，如房地产价格泡沫和狭义货币供应量(M1)增速高企。

“货币政策传导机制可能不像以前设想的有效，货币政策的效果是不是体现出来了，央行也需要观察。因此，央行近期更可能采用MLF、PSL等定向的政策工具，以更直接地作用于实体经济，”他说。

随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。

2016年第九期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行9月维持存款基准利率和准备金率不变。中国经济下半年下行压力未消，央行货币政策维持稳健，财政收支矛盾有所加剧，财政政策刺激空间受限，中央推进PPP鼓励投资，并引导实体经济融资成本下降，但效果待观察，中国稳定增长的基础并不牢固。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至8月23日则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)