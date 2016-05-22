中国央行将加快研究出台网络借贷资金运用端统计标准--官员

路透上海5月21日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成最新文章指出，互联网金融行业各业态中网络借贷行业风险较大，而网贷行业风险监测的重点应该是资金运用端；近期央行将加快研究和出台统计标准，立足于资金运用端统计，制定切实可行的按交易对象的统计制度，并尽快推广落实数据采集。

据路透获得的盛松成文章认为，在互联网金融的七个业态中，互联网支付、互联网保险、互联网基金销售、互联网信托和互联网消费金融实行牌照管理，监管规则和业务要求比较清晰，风险基本可控。

而股权众筹融资是私募股权的互联网化，投资者自我保护意识和风险承受能力较强，总体风险不大。纵观互联网金融行业各业态中，监管缺失、问题频发、风险较大、影响面广的，首推网络借贷行业。

盛松成指出，网络借贷风险主要来自于网贷平台和借款人两个方面。由于网贷行业存在种种乱象，风险频发，严重影响了整个互联网金融行业的健康发展，因此首先要重点防范网贷行业风险，做好统计和风险监测预警工作。

他认为，因网贷行业资金来源端信息透明，风险较小，其风险绝大部分来自于资金运用端。目前，运用端创新很丰富，信息也不透明，投资人往往并不知晓自己的钱去了哪里，风险怎么样；平台也缺乏手段有效判别借款人的信用状况和资金使用状况。要有效监测网贷行业风险，应重点监测平台风险和借款人及借款项目风险。

只有采集所有网贷平台财务信息和逐笔贷款的明细交易信息，才能全面监控平台企业和借款人的风险，及时发现违法违规经营和经营不善的平台，以及不良借款人和不良借款项目。

文章介绍，央行已与中国互联网金融协会一同建立了主要基于来源端的总量统计，个别信息涉及到运用端，包括统计网络借贷金额、笔数、人数、利率、期限等情况，以及网贷平台的资产负债表和损益表信息。

央行打算分期分批先从协会会员单位开始统计，直至全部会员，条件允许的情况下，将扩展到全部网络借贷平台。协会开展总量统计的计算机系统已初步建成，5月上旬已开始采集部分会员数据。

文章称，互联网金融协会受央行委托，将具体承担数据采集等方面的工作。近期将着手开展以下几个方面的工作。首先，将尽快与国家统计局联合发文，取得对所有互联网企业采集数据的合法权利。其次，联合相关部门，确定互联网金融企业名录和各企业业务开展情况，明确统计主体和业务。

第三，加快研究和出台统计标准，立足于资金运用端统计，制定切实可行的按交易对象的统计制度，并尽快推广落实数据采集。第四，制定严格的信息保密管理制度，保护市场主体的隐私。第五，继续完善互联网金融风险监测预警体系，丰富风险识别模型，利用现代化手段监控和预警网贷行业风险。

两位消息人士周五透露，中国央行牵头制定的互联网金融风险专项整治工作方案有望出台，其中明确，P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款；股权众筹平台不得发布虚假标的，不得自筹，不得“明股实债”或变相乱集资。（完）