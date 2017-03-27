中国将完善人民币跨境使用政策框架 稳步推进资本项目可兑换--央行副行长

路透北京3月27日 - 中国央行副行长易纲近日称，今年将完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，坚持发展改革和风险防范并重，促进跨境人民币业务规范发展；进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换。

央行网站周一刊登新闻稿援引他在2017年跨境人民币业务暨有关监测分析工作电视电话会议上的讲话并称，要进一步提升人民币投资储备和金融交易功能，推动国内市场开放；进一步加强货币政策中长期研究，完善宏观经济监测分析框架。

“人民币国际化是一个中长期战略，要保持定力，稳步实现目标。”易纲称，“中国经济稳定发展的态势没有变，人民币国际化的市场驱动力没有变，这是人民币国际化最重要的基础和支柱。”

他并强调，要做好政策的顶层设计，便利贸易、投资、支付，便利把人民币作为国际储备货币；在推动人民币跨境使用的同时，注重稳步推动资本项目可兑换，推进人民币国际化使用相关基础设施建设。

此外，要引导好离岸人民币市场发展，并完善监督和管理手段。（完）

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