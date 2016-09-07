推动一带一路投资绿色化 欢迎国际投资者投资中国绿色金融--易纲

路透北京9月7日 - 新华社周二晚援引中国人民银行副行长易纲称，中国将推动“一带一路”投资的绿色化，欢迎国际投资者通过各种渠道投资中国的绿色债券、绿色股票、绿色基金和绿色项目。

报道援引易纲在绿色金融国际研讨会上讲话并称，在发展国内绿色金融的同时，中国将继续与其他国家一道，在Ｇ２０框架和双边合作框架下，共同推动全球绿色金融的发展。

“中国决策层已经下决心治理环境污染、加强生态保护、实现可持续发展，”易纲表示。

中国“十三五”（2016-2020年）发展规划提出了绿色发展理念，并明确了构建中国绿色金融体系的战略；此前发布的“关于构建绿色金融体系的指导意见”，也明确提出将建立国家级的绿色发展基金。

“这（指导意见）是迄今为止关于发展绿色金融最为系统的一个政策框架，”易纲称，将成为引导更多社会资金投入绿色产业的重要政策信号。

此前易纲曾表示，今年前七个月中国发行的绿色债券已经达到1,200亿元人民币（约180亿美元），占全球同期发行绿色债券的40%左右。而今年上半年全球绿色债券发行规模超过300亿美元，同比上升6%，其中很大一部分增长来自中国。

央行、财政部等七部委本月稍早发布的关于构建绿色金融体系的指导意见，提出支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施，包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。

**全球资本跃跃欲试**

据研究估计，为实现预计的环境改善目标，中国绿色产业在“十三五”期间每年至少需要3-4万亿元的投资，政府出资比例将会占10%至15%。尽管政府出资有限，但全球资本却表现出浓厚兴趣。

报导援引保尔森基金会高级顾问戴青丽认为，随着中国绿色金融向社会资本开放，越来越多的国际投资者将对中国绿色产业跃跃欲试。

汇丰集团总经理黄碧娟亦表示，中国绿色金融给国际投资者带来很好的机会，今后几年汇丰银行计划投入80亿美元支持绿色发展，仅绿色债券方面就将投入10亿美元。

“目前，绿色金融还没有进入主流金融市场，全球绿色金融的经验都不多，很多国家面临缺乏专业人士、风险评估等问题，中美两国正在加强合作，找寻出适应绿色产业参与者的合作模式。”戴青丽称。

国际资本市场协会（ICMA）执行总裁马丁舍克表示，绿色债券占全球债券发行总量的不到2%,还有巨大的空间和潜力。

报导并援引中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏称，欧美国家有许多机构投资者具有绿色偏好，而新兴市场国家的绿色项目有着巨大的融资需求。日渐升温的国际合作，正为跨国投资提供便利条件，帮助原来难以获得资金的绿色项目融得资金。

“对许多国家来说，绿色金融涉及比较新的理念和方法，国际经验的分享和传播以及相关的能力建设是推动其发展的关键之一。”马骏说，各国政府如果能向投资者提供更加清晰的环境和经济政策信号，将为全球发展绿色金融提供有利的环境。（完）