央行专家称不应把美元升值解读为人民币贬值 解读错可能导致操盘错

路透北京11月29日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲称，最近人民币与美元汇率的变化，其实不是人民币贬值，而是美元升值，解读错误可能导致“操盘”错误。而从长期看，人民币对美元汇率的长期变化趋势也将稳步（小步）升值的。

第一财经网站周二报导援引兼任中国(深圳)综合开发研究院院长的樊纲的评论文章称，从长期看，两个货币之间的汇率取决于两个经济变量的比较，经济增速和通膨率，而可以预期，在今后相当长一个时期里中国经济增长率会高于美国近两倍，通膨不会比美国更高，这都预示人民币对美元汇率长期变化趋势是走升。

他称，这其实也是美国人想看到的--特朗普竞选时口口声声说要给中国贴上“货币操纵者”的标签，他的意思就是要“压”人民币升值，换句话说，就是要让美元对人民币贬值！

"它(美元)现在涨的这么高，是不是很快就要回调了？你忽略了这个问题，可能过几天就会发现你的美元换多了！"樊纲称。

最近汇率变化是美元升值而非人民币贬值的原因包括美国经济最近出现了一些导致升值的因素，比如美联储加息预期加大，特朗普当选等，且前一阶段人民币贬值有我们自身的因素，那就是我们因为长期“盯住美元”，导致有效汇率过去几年升值过多，需要回调，进行校正。

他称，到了2016年底，并没有出现促使人民币贬值的新的因素，相反，一些新的经济数据都表明中国经济的增速正在趋于稳定，PPI通货紧缩已经结束，过剩产能与企业债务等问题也都开始加以解决并已经有所缓解。

再向前看，也看不到中国经济本身会出现导致人民币贬值的因素。前一阶段有人担心房地产市场过热可能产生泡沫风险，但是由于各级政府比较及时地采取了一些调控政策，各地的楼市没有形成大的泡沫且都已逐步平稳了下来。

他并指出，人民币与美元汇率的变化还会受这两个经济之外其他因素的影响。比如其他国家货币可能因各种国内的因素对美元更大幅度地贬值，这会对人民币汇率产生贬值压力。比如英国脱欧，导致英镑和欧元对美元较大幅度的贬值。

“（上述）对我们产生了一定的影响：它们贬那么多，我们一点不贬，我们与他们之间的贸易与投资关系就会出现大的不平衡，对我们不利。但同样，这里的动因不是我们自己的因素，而是外部环境的变化。”樊纲称。

他因此强调，这时应该真正关心的问题也不是“人民币会再贬多少”，而是“欧元、英镑是不是还会再贬”或者“它们是不是贬到头了？”忽视了这些问题，只去猜人民币会贬多少，你同样会在汇率操作上输得很惨。

他也指出，一些新兴市场国家的货币最近也对美元贬值较多，这也会对人民币汇率产生一定影响，但是它们也不会一直贬下去。同是特朗普因素，他竞选时承诺要大搞基础设施建设，这对于那些生产大宗商品的发展中国家是个利好，这个因素的作用不久也会显现出来。（完）