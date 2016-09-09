分析：中国央行维稳流动性总量平衡但拉长期限 温和去杠杆意图尽显

作者 侯向明

路透北京9月9日 - 在流动性总体无忧的情况下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，但在叠加MLF（中期借贷便利）到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。

业内人士分析称，无论是重启14天逆回购操作，还是MLF续作再度放弃三个月期限品种，均暗示央行有意引导资金成本上行和债市降杠杆；而外储的连续下降，以及债市、楼市和汇率的三重约束，未来货币政策料仍维持稳健中性姿态。

“（从央行操作来看）就是给市场传递一个信号，不用担心资金面会大幅的收紧，即便有小的波动也是正常，央行也会及时出手。”南京证券固定收益分析师杨浩说。

他并表示，不过同时需要注意的是公开市场净回笼的同时，MLF续作却有加量，表明央行的思路仍是希望把资金投放的期限拉长，在保证总量的同时逐步抬升资金的成本，以期降低市场杠杆，避免系统性危机的发生。

中国央行公开市场本周亦维持每日进行七天和14天两种期限逆回购的操作，中标利率仍分别维持在2.25%和2.40%不变，累计操作2,400亿元人民币，对冲掉当周到期的3,900亿元后，本周净回笼1,500亿元。本周没有央票到期。

中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合MLF到期1,232亿元人民币，当日对15家金融机构开展MLF操作共2,750亿元；期限包括六个月期1,940亿 元、一年期810亿元，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。

兴业经济研究咨询公司固收分析师郭草敏分析指出，央行MLF操作以及公开市场逆回购操作作为资金投放的手段，其期限均有所拉长，表明央行选择了货币政策的微调宽松，而非“大水漫灌式”的降准。

“加权平均利率方面，公开市场七天及14天逆回购利率维持在2.25%和2.40%的位置，而MLF各期限操作利率最近几次操作也一直维持不变。从这个角度看，央行还是在坚决贯彻稳健的货币政策，并不想通过降准这样的方式对市场产生过大地影响，因此近期降准概率不大。”他在最新的研究报告中称。

上海一银行交易员称，“目前央行的态度还是没钱我给你，但价格别想（太低）...央行不能把杠杆都打掉，只能慢慢拖着不太疯了。”

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**拉长资金期限，温和去杠杆**

今年8月与9月均放弃了三个月期的MLF操作，同时央行公开市场逆回购操作的期限也在拉长，在七天期之外，增加14天期品种常规操作。由此可见公开市场与MLF操作期限共同拉长并非偶然，央行意在逐步抬升资金成本，以期温和去杠杆。

莫尼塔研究董事总经理钟正生称，本周MLF操作表明央行拉长资金投放期限的意图进一步彰显，本次到期的MLF为三个月期，而央行以六个月和一年期资金超量对冲，这也是对公开市场连续“净回笼”资金的对冲。

“央行继续通过总量平稳而期限拉长的方式，抑制债市杠杆。”他说。

中信证券固定收益团队报告指出，央行以六个月和一年期的MLF投放换取三个月MLF、七天和14天的逆回购回笼，维稳资金面之余，市场的资金成本将被相应抬高。

该报告并称，总体而言，外储连续下降一方面显示出美联储加息压力较大，一方面也对国内市场流动性带来隐患；而央行MLF续作投放期限明显拉长，显示出“锁短放长”下去杠杆的政策意图。

中国央行周三公布，8月末中国外汇储备为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。7月为减少41.05亿美元。

“公开市场不断的小幅回笼，但MLF加量，其实意图很明显，整个操作也不激进，慢慢的给市场注入一种预期，慢慢的就实现它的目的，比较温和的（降杠杆）。”南京证券的杨浩称。

中国国家主席习近平在G20杭州峰会闭幕后的记者会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，且为去年10月以来的最低水准，当时亦为1.3%；8月工业生产者出厂价格指数(PPI)比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，并创下2012年4月以来最小降幅，当时为下降0.7%。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至8月23日则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)