人民币汇率干预重心正从价位维护向预期管理倾斜

* 人民币汇率市场化已在往积极方向迈进

* 市场人士称干预重心正从价位维护向预期管理倾斜

* 通过强化监管震慑力来维护汇率短期高度不确定性

* 近期人民币汇率或持续低位震荡，以时间换空间

作者 李然

路透北京4月1日 -人民币汇市扩大波幅政策推出两周以来，市场犹如刚刚从浅水区进入深水区的游泳初学者，还在小心翼翼地踩探新的监管底线和风格。不过，汇率市场化已经在往积极方向迈进。

从近期市况来看，监管层正在淡化过往对于短期内特定价位的维护，关注重心向市场预期管理上倾斜。日内一两百点的宽幅振荡逐渐成为常态，在市场没有明显单边预期的时候，疑似的干预买卖也相应减少。

这种“诛心”式的管理风格，映证的正是周小川行长“关注中期趋势甚于短期”的思路，营造出短期高度不确定的宽幅振荡以提高投机成本。单边预期下的投机成份剔除得越干净，交易形成的价格也就越贴近真实。

“在人民币汇率的形成过程中，市场力量正在发挥越来越大的作用，但政府仍具有决定性影响。”安信证券首席经济学家高善文在电话会议中称。

他认为，政府的干预和引导在本轮贬值中可能起到了决定性的作用。这种干预除了顺势而为，背后可能有引导形成人民币双向波动预期，形成对经济的支持等考虑。

价位维护式的疑似干预风格在去年四季度表现得尤为明显，当时人民币兑美元即期在6.12元、6.09元、6.07元三个整数关口走出明显的阶梯式升值，市场反映每天市场大量净结汇受到疑似干预的中资大行购汇阻击。这种疑似干预在当季天量外汇占款（1.1万亿元）中得以体现。

但即期汇率自今年初创出6.0406元的历史高位之后，就走出一波深逾3%的凌厉贬值。除了基本面的担忧，市场也认为有监管层顺水推舟的成分，以汇率贬值打击短期套利资金，并为后来推出扩大波幅的政策做出了铺垫。期间价位维护明显减少，2月份外汇占款（1,282亿元）就较1月份水平（4,374亿元）明显回落。

中国工商银行城市金融研究所宏观经济分析师程实撰文指出，人民币贬值演化至今，真正改变的是市场的预期结构，即从“长期升值，短期升值”变为“长期升值，短期高度不确定”。

他写道，本轮人民币贬值发挥了所谓“断路器”作用，即让各种围绕人民币的投机风险发生短路，抑制了风险本身顺周期膨胀的趋势。隔离豪赌人民币升值的投机风险，中国房市和大宗商品市场的关联风险也将受到抑制，中国经济也有望趋向更稳健的一种内外均衡。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)上周发布报告称，人民币汇率后期走势将主要取决于中国经济增长和跨境资本流动双重因素，全年预计人民币汇率呈现前低后高走势，且在波幅放宽后双向波动将加大，并逐渐接近均衡水平。

**打击短期单边预期**

推动并确保市场打消短期单边预期的力量，在于央行通过本轮贬值给市场树立起不容挑战的震慑力，和藉此营造的短期高度不确定性。

基于对中国基本面的分析，人民币在中长期保持升值是大概率事件。广发证券首席经济学家刘煜辉的专栏文章认为，套利交易对中国保增长的底线深信不疑，如此央行很难从干预中脱身。

“只要央行减少干预，套利交易很可能又卷土重来，最近的人民币的走势反映了这些信息。甚至不排除未来央行的干预习惯被程序交易所捕获，从而设计出效率更高的交易策略而获利。”他写道。

但市场发觉，当日内波幅可能宽至500多点时，按以往逻辑对短期价位的猜测或推理已经意义不大。同时，对于涨、跌出现的时点也格外捉摸不定。

“这种短期的预期分化我的理解是，大家不知道这种（美元）高位震荡什么时候会结束。”一股份行交易员说，“央行是想给大家造成这种预期。”

交易人士反映，此前6.20元关口一度被视为可能引发境外结构性产品头寸崩盘的关键价位，在真正形成突破时毫不留情；而突破后蜂拥建立起来的美元多头又被疑似的反向干预迅速击穿。上周汇率止跌、干预减少，美元空头刚刚开始积累，本周初又被一波贬值挤出。目前市场心态保持高度谨慎。

上述交易员说，在此过程中投机资金的心理压力一点点加码，“做了你就要天天追加保证金，但不知道这种情况什么时候结束，直到坚持不住崩溃。但有时候就是等到刚止损，就开始往自己一开始favor的方向走。”

**以时间换空间**

对于金融改革步入深水区的中国而言，适宜的改革空间又至关重要。刘煜辉认为，在合意的利率、不让人民币自由浮动、遏制热钱这个“不可能三角”中权衡，央行从汇率端直接入手不失为一种理性的考虑。

汇率管理重心从价格转向预期后，作为监管层像去年四季度时高成本死守某一价位的需求自然减小，自然也不会再吸引更为汹涌的套利大潮。此外，有买有卖的双向干预也有利于降低成本。

正是在这种条件下，当市场对于短期单边操作产生条件反射式的忌惮心理时，央行才有条件逐步减少并退出常态化的市场干预，同时也为货币政策提供更大施展空间。

当前从短期来看，市场人士认为央行有意维持美元价格整体上的高位震荡，直到境内外套利资金悉数缴械投降。这一方面体现在央行中间价短期内不会恢复升值，一方面也说明疑似干预的大行结购汇盘会不时出现。

招商银行总行高级分析师刘东亮说，从草根调查来看，目前客户继续看多人民币、追加保证金的“不在少数”。这种情况下，两个方向的汇率走势都不足为奇，市场可能需要进一步观察各类政治经济层面的导向。

广发银行的汇市月度简报认为，海外大量TRF（Target RedemptionForward）结构性产品运作周期较长，其定价区间、时点也较分散，即使有较多产品的定价可能聚集在6.20、6.25附近，银行的对冲交易其实早在这些价位到达之前已经进行，因此难以出现集中性买入美元导致的汇率大幅波动。

“除非人民币长时间（例如一年以上）或大幅度走贬，购买这些产品的客户亏损才会不断扩大。一旦人民币在不太长的时间内重新走强，这些浮亏的客户反而可能在未来因此获得更大的收益。”报告写道。

即便如此，多位交易员还是认为，汇率在当前价格时间越长，投机资金亏得越多，总有顶不住的一天只有止损离场认亏，而在这种持久战中，央行的优势显然更大。

“我觉得任何时候都别觉得老大不行，否则会死得很惨。”前述交易员笑称。（完）

(审校 杨淑祯)

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