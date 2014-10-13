周小川：预计今年经济增速7.5%左右 将保持审慎货币政策（更新版）

(新增中国央行新闻稿内容)

路透北京/上海10月13日 - 中国央行行长周小川表示，预计中国今年国内生产总值（GDP）增速在7.5%左右。中国政府将继续执行稳健的货币政策，推进各项金融改革，并加强对风险的管理。

周小川近日出席华盛顿举行的国际货币基金组织和世界银行年会上表示，当前中国经济运行总体处于合理区间，就业情况好于预期，通货膨胀稳定在较低水平，结构调整和各项改革稳步推进。

"尽管房地产市场调整、环境污染治理和制造业增速放缓短期内对经济增速产生了一定影响，随着城镇化推进和经济增长方式转变，中国经济中长期将实现更可持续和更高质量的增长。"周一刊登在央行网站上的新闻稿援引周小川称。

此前中国证券报周一报导引述周小川称，在货币政策方面，中国将继续以审慎的政策立场，开展信贷和宏观审慎政策，来确保资金、信贷和社会融资的合理增长，同时将流动性维持在合理水平。

他还表示，中国政府将继续保持宏观经济政策的一致性和稳定性，努力将增长保持在合理的区间，促进就业，引导通胀预期，通胀将继续保持温和。

他指出，中国政府将继续向前推进结构调整，利率市场化改革将持续进行，以提高金融资源的效率及改善货币政策框架。人民币汇率改革将进一步改善，资本账户可兑换的步伐将稳步提升。

他说，中国将适时地建立存款保险制度。与此同时，财政系统、国有企业以及金融机构的改革将持续进行，城市化和户口改革将按计划进行。周小川强调，通过平衡改革、结构调整和支持增长稳定性这二者的关系，中国经济将继续为国际货币稳定做出贡献。

尽管近阶段中国经济有减速迹象，但中国央行一直坚持稳健货币政策立场。央行近期在货币政策委员会第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长，并将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。（完）

(发稿 谢衡/林琦; 审校 黄凯/杨淑祯)

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