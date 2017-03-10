中国央行行长周小川称资管领域风险较大 一行三会已初步达成一致将作出规范

路透北京3月10日 - 中国央行行长周小川周五表示，中国资管领域风险较大，“一行三会”已初步达成一致，进一步细化后将作出初步规范。

周小川是在两会“金融改革与发展”记者会上作出上述表述的。他并指出，中国目前理财产品市场混乱，投机性过强，也存在监管之间协调不够。

“我们强调资产管理要和其它金融业务一样，要为实体经济服务。”他称。

在中国债市开放方面，央行副行长潘功胜亦表示，中国将稳步推动债券市场对外开放，截至去年底熊猫债发了600多亿元人民币； 中国债券市场开放潜力大，下一步央行将完善相关制度安排。

“中国将推动金融市场基础设施的互联互通和跨境合作。”他称。

周小川则表示，中国不刻意追求债券交易是否纳入某一个债券指数。

谈及第三方支付问题方面，他称，高度鼓励金融科技发展的同时要防范风险，支持支付业通过科技手段提高支付效率。

央行副行长范一飞同时表示，中国近年来非银行支付机构已累积较大风险，供大于求严重，非银行支付机构备付金挪用较严重；将加强对非银行支付机构监管，支付产业会得到快速发展。（完）