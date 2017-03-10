中国央行行长周小川称资管领域风险较大 一行三会已初步达成一致将作出规范

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月10日 - 中国央行行长周小川周五表示，中国资管领域风险较大，“一行三会”已初步达成一致，进一步细化后将作出初步规范。
周小川是在两会“金融改革与发展”记者会上作出上述表述的。他并指出，中国目前理财产品市场混乱，投机性过强，也存在监管之间协调不够。
“我们强调资产管理要和其它金融业务一样，要为实体经济服务。”他称。
在中国债市开放方面，央行副行长潘功胜亦表示，中国将稳步推动债券市场对外开放，截至去年底熊猫债发了600多亿元人民币； 中国债券市场开放潜力大，下一步央行将完善相关制度安排。
“中国将推动金融市场基础设施的互联互通和跨境合作。”他称。
周小川则表示，中国不刻意追求债券交易是否纳入某一个债券指数。
谈及第三方支付问题方面，他称，高度鼓励金融科技发展的同时要防范风险，支持支付业通过科技手段提高支付效率。
央行副行长范一飞同时表示，中国近年来非银行支付机构已累积较大风险，供大于求严重，非银行支付机构备付金挪用较严重；将加强对非银行支付机构监管，支付产业会得到快速发展。（完）
(发稿 孙琦子/马蓉；审校 曾祥进)
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