周小川：中国不会通过竞争性货币贬值来提高竞争力

路透上海6月4日 - 中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。

据上海证券报周二报导，周小川在出席国际货币会议(IMC)年会时指出，从2005年实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币对美元汇率已升值35%，但实际来看这个数字还会更高。目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。

他还表示，目前中国正在稳步推进利率市场化，综合目前中国的经济来看，现在是促进利率开放的一个好时机。

为刺激本国经济，近年来美国、日本等发达国家的货币汇率先后大幅贬值，人民币汇率相对升值，从而给中国外贸出口形成压力。据国际清算银行(BIS)最新数据，今年4月人民币实际有效汇率指数为115.24，为连续第六个月刷新自1994年该数据公布来新高。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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