周小川：中国经济不会连续下滑

路透北京8月19日 - 中国央行行长周小川表示，中国经济增长的内在动力还是很强的，不会出现连续性下滑。下半年继续执行稳健的货币政策，如有需要可做一些灵活微调。

他在中国央视周一播出的采访节目中称，中国流动性总体充裕，不会受到短期事件的影响。

利率和汇率市场化方面，他称中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市场化，并希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。

周小川还在采访中表示，今后中国大企业可能更倾向于发债融资，银行会更加重视中小企业和三农贷款。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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