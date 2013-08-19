周小川：中国经济不会连续下滑

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京8月19日 - 中国央行行长周小川表示，中国经济增长的内在动力还是很强的，不会出现连续性下滑。下半年继续执行稳健的货币政策，如有需要可做一些灵活微调。
他在中国央视周一播出的采访节目中称，中国流动性总体充裕，不会受到短期事件的影响。
利率和汇率市场化方面，他称中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市场化，并希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。
周小川还在采访中表示，今后中国大企业可能更倾向于发债融资，银行会更加重视中小企业和三农贷款。 (完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。