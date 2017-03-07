中国外储是珍贵资源要慎重使用 汇率单边走势不利宏观稳定--央行官员

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月7日 - 中国央行营业管理部主任周学东在“两会”间隙对记者表示，外汇储备是比较珍贵的资源，要慎重使用；而均衡汇率要通过市场不断试才能试出来，汇率单边走势不利于宏观稳定。
他并指出，当前3万亿的外汇储备规模还是比较高的水平，当然对外储规模的合适水平各人看法不同。
针对汇率波动的影响，他表示，单边升值和单边贬值对微观和宏观经济都不利，汇价如果大幅波动，对企业的影响也比较大。
“去年对人民币贬值预期比较强，汇率有超调，对外投资增长过快也不是很理性，”周学东称。
稍早前中国央行公布的2月外储余额重回3万亿美元，结束连七个月下跌；外管局新闻稿指出，随着中国经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力有所缓解，但国际金融市场不确定性依然较大，外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定。(完)
(发稿 孙琦子 撰写 张金栋; 审校 乔艳红)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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