中国经济长期向好基本面不会改变 会对信贷增长有所控制--央行行长

路透北京10月8日 - 中国央行行长周小川表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。

央行网站周六新闻稿援引他日前在华盛顿举行的2016年第四次20国集团（G20）财长和央行行长会议上讲话称，今年以来中国经济增长继续处于合理区间，物价基本维持稳定，就业市场表现良好，消费继续稳中有升。近期一些重要经济指标出现回升迹象，继续为全球经济增长作出重要贡献。

“在经济进入中高速增长‘新常态’的同时，中国经济增长的结构和质量不断改善，新的增长动力不断涌现，经济长期向好的基本面不会改变。”周小川称。

他并提到，中国信贷/GDP与长期趋势缺口上升，反映了中国应对全球经济复苏乏力和落实G20增长目标所做的努力。中国储蓄率高，投资较快增长有充分保证。同时中国尚处于中等收入水平，有很多增长点可供挖掘。目前中国经济中存在一些过剩产能，适当信贷增长可发挥逆周期调节作用。

中国8月广义货币供应量(M2)增速返回11%上方，新增贷款逾9,000亿较上月翻番；叠加票据和债券融资等改善，推动社融增量亦回升。但齐超预期的数据背后，房贷多、票据多、非居民中长期贷款减少，表明基本面改善情况仍不乐观，经济企稳基础尚不牢固。

此外，周小川还强调，中国努力在提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间寻求平衡，将坚定不移地继续推进汇率市场化改革。近期资本外流压力有所缓解，考虑到中国经济运行保持在合理区间，经常帐户持续保持顺差，中国跨境资本流动将向着更加平衡的方向发展。

他并指出，近期中国部分城市房价上涨较快。中国政府对此高度重视，积极采取措施促进房地产市场的健康发展。

中国国庆长假期间，各地纷纷出台新的房地产调控政策。从9月30日至10月7日，已有包括北京、天津、深圳、武汉、郑州等在内的19个内地城市加入了房地产限购行列。

中国指数研究院国庆期间提供的报告显示，9月百城价格指数同比、环比连续14个月双涨，同比涨幅扩大2.89个百分点至16.64%，环比涨幅扩大0.66个百分点，为2.83%。

中国财政部长楼继伟亦在G20会议上表示，中国“去杠杆”周期与发达国家不同步。当前中国正在推进供给侧结构性改革进程，包括理顺价格关系，重点是减少对市场价格形成的行政干预；推进城乡要素流动；以及推进简政放权，鼓励创业创新，增强经济发展的新动能。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here