人行要求提高个人房贷发放效率 但银行称现有策略不变（更新版）

* 央行要求银行提高个人住房按揭贷款发放效率并合理定价

* 央行是次窗口指导并未涉及有关开发商贷款的任何事项

* 商业银行表示不会因此调整现行房贷政策

* 央行行长此前称口头干预也是一种对货币政策预期的引导

(新增央行新闻稿内容)

路透北京5月13日 -在中国正加快推进利率市场化的大背景下，商业银行也变得越来越独立、没那么“听话”了：央行副行长刘士余要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价；银行则明确表示，不会因此调整现行房贷政策。

周二刊登在央行网站上的新闻稿称，刘士余在5月12日（本周一）主持召开了住房金融服务专题座谈会，要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求；科学合理定价，综合考虑财务可持续、风险管理等因素，合理确定首套房贷款利率水平。这也确认了路透稍早的消息。

刘士余并要求商业银行，提高服务效率，及时审批和发放符合条件的个人住房贷款；有效防范信贷风险，严格执行个人住房贷款各项管理规定，加强对住房贷款风险的监测分析。

“央行是开会了，只是口头指导，并没有形成任何正式的文件。我们行现有的房地产和个人按揭的政策不会做调整，我相信目前所有的银行都不可能降价放个人房贷。”一家股份制银行相关部门负责人说。

四位消息人士今日稍早对路透表示，中国央行近日召集部分商业银行召开座谈会，主要针对的是去年至今，部分银行的分支机构对按揭贷款出现不愿贷、拖延贷、涨价贷的情况。但是次会议并未涉及有关开发商贷款的任何事项。

“房地产开发贷款是限制类，监管层不会轻易松口的。而按揭，特别是个人首套房的贷款是政策鼓励的，这在央行的报告中也一直写着呢，现在重新提示也在情理之中。”一位了解情况的银行业人士说。

央行新闻稿显示，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等15家商业银行有关负责人参加了是次会议。

央行此前公布的今年一季度货币政策执行报告显示，3月个人住房贷款利率小幅走高，3月加权平均利率为6.70%，比上年12月上升0.17个百分点。

央行报告并称，要落实好差别化住房信贷政策，支持保障性住房、中小套型普通商品住房建设和居民首套自住普通商品房消费，坚决抑制投机投资性购房需求。进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造。

中国股市上海地产类指数.SSEP午盘扩大涨幅，最终收升0.94%，大盘沪综指.SSEC则小幅收跌0.1%。其中万科A(000002.SZ)收涨2.87%，中房股份(600890.SS)则大涨9.22%。

**商业银行未必言听计从**

商业银行普遍表示，选择少做或者不做个人按揭贷款，是商业银行根据目前资金成本和需求的现实情况，做出符合自身商业利益的市场化选择。在银行业整体盈利压力增大的趋势下，几乎没人愿意干“赔本赚吆喝”的买卖。

在北京正准备买房的康女士就表示，如果银行能真按央行的要求做就“太好了”，因为她遇到的实际情况是，即使购买首套房，银行贷款利率也没有优惠，部分银行甚至要求提高贷款价格，而“公积金贷款申请也很难，说没有额度。”

“银行不可能亏本做买卖，央行这次就是窗口指导意义不大。资本市场可能会炒一炒，而银行是一定要看文件的。”一位总部在上海的券商房地产分析师说。

春节过后，中国房贷市场期盼的“年初松、年底紧”的放贷局面并未到来。两家第三方机构此前对各地银行房贷调研的结果显示，八至九成的银行首套房贷在基准利率或上浮，鲜见优惠利率；贷款审批时间有所延长。

其中融360数据显示，在调查的27个城市中有21个城市有停贷现象，停贷银行主要以股份制商业银行为主，如平安银行(000001.SZ)、民生银行(600016.SS)、广发银行等。银行停贷的原因有二：一是额度不足，二是房贷业务非业务重点。

“监管者不能一边快马扬鞭地推进利率市场化，一边又用种种行政手段干涉商业银行自己的业务策略。现在银行都上市了，盈利压力都很大啊。”上述股份制银行相关部门主管说。

中国央行行长周小川则在上周六表示，口头干预也是一种对货币政策预期的引导，特别是对于有关资产价格的变化，“应该说口头干预的效果和货币政策干预的效果是密切相关、可以替代的。这也就是说，你在危机之前可以用口头干预说，需要改变一下大家的理解和预期。”

去年底以来，中国房地产市场风声鹤唳。先是销量断崖式下滑，然后是量价齐跌，最初是二三线城市出现降价，如今一线城市房价也摇摇欲坠。

而房地产投资及销售的走弱对中国经济的影响也是显而易见，今日最新公布的4月逊于预期的工业、投资和消费数据即显示，中国政府陆续祭出的微刺激举措，尚未能产生立竿见影的效果。（完）

(发稿 谢衡/赵红梅/宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。