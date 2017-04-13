中国太保董事长拟调任浦发银行 浦发行董事长退休

路透上海4月13日 - 中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司周三晚公告，浦发银行(600000.SS)董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保(601601.SS)(2601.HK)董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行(600000.SS)提名为新董事人选。

中国太保公告称，董事长高国富因工作变动的原因辞去董事职务，并在辞任生效后不再担任董事长及董事会战略与投资决策委员会主任职务；提名孔庆伟为公司新董事人选。

孔庆伟刚担任中国太保党委书记，此前为上海国盛（集团）公司董事长。通常情况下，经过董事会程序后，孔庆伟将成为中国太保新一任的董事长。同样，在履行相关程序后，高国富亦将成为浦发银行新任董事长。

吉晓辉自2007年4月起一直担任浦发银行董事长一职；而高国富担任中国太保董事长一职亦有十年多时间。

中国太保A股周三收报27.15元人民币，过去一个月累计跌0.5%。（完）