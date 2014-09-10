浦发银行年内拟发行150亿优先股

路透上海9月9日 - 上海浦东发展银行(600000.SS)行长朱玉辰周二表示，该行优先股发行方案已经获得银监会批准，拟年内先行完成150亿元人民币的发行，另外拟将营收中的公司业务占比从现行的70%降低到60%，同时提升零售和资金业务的占比。

朱玉辰是在上海证券交易所的浦发银行业绩说明会做出如是表示的。具体而言，目前浦发银行的公司、零售及资金三大业务板块的营收占比分别约为70%，15%和15%，而根据优化业务结构的“三脚凳”发展计划，后两者将在未来分别提升到20%。

浦发银行此前在银行系中第一家公布了优先股的发行方案，拟募集资金300亿元，不过根据最新安排，年内将只有150亿元拟完成发行。

另外，关于收购上海国际信托的进展，朱玉辰透露，目前尚待国务院批准，会在上海国资改革的统筹安排下有序进行。除了信托业务，浦发银行还收购了一家香港的小型投行南亚投资管理公司，待交割完成后也将改造成其投行板块浦银国际。

浦发银行管理层介绍，在浦发银行的五大业务板块中，投行业务与金融市场业务将继续扮演重要角色，未来特色业务将包括并购贷款，银团贷款，债券业务以及绿色信贷等。

上海证交所自上周一起，组织沪市14家上市商业银行连续举行业绩说明会，每一个交易日会有一家上市银行高层回答分析师和投资者提问。（完）

(发稿 徐永 审校 黄凯)

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