锴明投资二期基金募集3.62亿美元 专注投资中国消费市场

路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。

锴明投资的创始人、董事合伙人许智伟表示，“中国消费行业的投资无疑是未来十年全球范围内最为振奋人心的投资故事。锴明投资最擅长的就是为我们所投资的企业打造优质品牌并助力公司快速成长。”

根据中国国家统计局数据显示，2016年全年中国社会消费品零售总额达33.23万亿元，同年增长10.4%，在全球处于最高水平。2017年一季度社会消费品零售总额85,823亿元，同比增长10.0%，首季最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为77.2%。

公司新闻稿引述锴明投资董事合伙人陈维立的话称，非常荣幸能够与世界级的机构投资者共同合作，其中包括一些全球最为顶尖的快速消费品公司。

他说，“这些拥有消费品行业专长的投资者以及行业顾问将带来无可比拟的投资经验，为我们专注中国消费领域的投资策略注入强心剂。”

自2012年创立以来，锴明投资专注于中国快速增长的消费市场，投资主题涵盖中国消费升级过程中的各大领域，包括现代消费升级、生活方式、健康与保健及数码消费。其投资企业包括国内领先的生鲜电商天天果园、全球领先低温鲜榨果汁领导者熙可鲜饮。（完）