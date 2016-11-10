焦点：中国私募基金FOF方兴未艾 大浪淘沙后方能显英雄本色

作者 林琦

路透上海11月10日 - 最近一年多以来，作为中国主要投资市场的股市长期低迷，债券利率亦低企，国内“资产荒”局面日益恶化，而外汇及期市则时常出现异动，传统单一的投资策略正受到挑战，基金的基金（FOF）策略正被越来越多的国内投资人关注。

虽然公募基金的FOF正在筹备中，但在私募基金业，FOF已潜行数年。受政策面及长线机构的大类资产配置需求支持，当前私募FOF仍是方兴未艾。不过业内人士认为，私募FOF总体仍处萌芽期，尚需经历大浪淘沙和优胜劣汰，才能出现一批优质FOF管理公司和投资标的。

“中国FOF的大幕已经拉开，也可以预见中国的FOF管理规模将会迅速扩大。”中邮资产管理公司总经理龚启华说。

他指出，去年以来，国内信用风险加速暴露，资产荒持续，单一类别资产越来越难以符合众多投资者“中高收益、中低风险”的需求。FOF通过优化资产配置，能够实现更优的风险收益比，因而越来越受到市场的关注。

隶属于中国邮政集团的中邮资产管理公司联合永安期货，在杭州成立中邮永安资产管理公司。中邮永安的目标是联动中邮金融平台和永安投资顾问的资源，三年内发展成为规模500亿元人民币的FOF基金服务机构。

上海歌迅金融服务公司董事长、首席金融方案设计师陈文指出，现在资产类别、资金需求的量和层次越来越多，风险收益的偏好也日益多样化，均衡、稳定成为普遍的选择，所以以均衡稳定配置为优势的FOF发展时机已经到了。

中国证监会9月发布公募基金FOF的相关指引，而中国基金业协会高层此前曾表示，正推动私募FOF的发展，希望能在目前约2万家机构中培育出100家左右较为大型的私募基金FOF管理人。

在当前资产荒情况下，中国大量理财资金和保险资金正急切寻找风险稍低、收益稍高的品种，且国内养老金入市的脚步正临近，这些都令大类资产配置及FOF的需求明显升温。而发展较成熟的美国FOF基金市场已有30年历史，其管理规模近年来迅速崛起，主要也是来自美国养老金和保险资金的需求。

国信证券资产托管部总经理叶萍表示，在去年A股大幅波动后，整个FOF基金就突然多起来。通过大类资产配置和跨市场产品的配置，以及不同管理人之间能力的搭配，能够吸引更多投资人进入市场。

**短期过热，仍需时间考验**

北京一保险资管公司基金分析师指出，在国内大资管领域，FOF并不是新概念，2010年起券商资管就引入了FOF。FOF管理一般是两个方向，一是大类资产配置，二是精选基金做组合，最适合做目标期限类产品或定制类产品。

不过他认为，目前仍不是大规模发展私募FOF的最佳时机。他举例说，虽然目前私募基金业已有数万只产品，但良莠不齐，且信息披露机制不健全，这给私募FOF产品的设计和管理带来相当大的难度。

“最近市场对FOF炒得较热，尤其是公募放行之后。在我看来，FOF的包装效应远高于对其收益本身的关注。”他说，“FOF实际做起来还是挺难的，一年以后，业绩跑出来后，就会看明白这事。” 龚启华则指出，一家优秀的FOF管理机构，必须具备四项基础的要素：一是要有宏观投研能力；二是要对优秀的投顾有筛选能力；三是要有专业的FOF的风险管理能力，包括投前、投中、投后监控的管理能力；四是品牌的知名度和渠道的能力。

他乐观认为，“未来三到五年内，国内资管行业通过一定的竞争，一定会成长起来一批优秀的FOF公司，有这四个要素的机构，无疑会在这一场盛筵中会拔得头筹。”

**指数化投资**

基于私募基金通常不公开其投资策略、业绩纪录，国内FOF基金管理人在寻找业绩基准或候选投资标的上较为困难，部分机构近日推出独立指数，尝试在私募FOF领域提前布局。

在周一召开的对冲基金国际峰会上，“西湖指数”（浙江省证券私募基金系列指数）正式发布。该指数是一个综合策略指数，包括股票、债券、商品等大类资产类别，和纯多头、宏观、多空、套利、事件驱动等策略类型，涵盖浙江省一千多只私募基金。

指数主要编制人、浙江贝塔基金创始合伙人郭涛指出，成立指数母基金，可为投资者提供一个指数化、标准化和透明化的分散投资方案，通过策略分散和基金分散，可以大幅提高投资组合的抗风险能力。

独立基金评级机构--朝阳永续上周亦发布首个大型阳光私募股票策略指数，指数的成分产品是由在基金业协会备案的四万多只产品中筛选出的具代表性的股票策略产品构成，这是全球首个跟踪超20亿元人民币以上规模的股票型基金表现的指数，跟踪该指数的FOF产品预计明年1月发行。

陈文则认为，现在的各种指数受限于样本、技术、经验的不足，作为FOF的参考基准仍为时尚早。但若选择其中的相对强者，多维试用、测试，确定有效者，最终应该能够作为FOF的工具。

“若FOF跟踪指数，其选择的标的基金一定是工具型产品，作为工具就需要风格明确，而目前外界对主流私募基金的分类都不一致，更不要谈风格啦。”北京一基金业内人士指出。（完）