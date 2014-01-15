弘毅投资或出价收购英国United Biscuits--报道

路透香港1月15日 - 彭博周三报道称，中国私募股权投资公司弘毅投资正在研究向英国United BiscuitsHoldings Ltd发起收购，且可能联手一个企业买家。

报道引述未具名消息人士指出，弘毅投资已和持有United Biscuits的黑石集团(百仕通)(BX.N)及PAIPartners进行非正式谈判。报道并称，还不清楚弘毅投资是否将提出收购出价。

黑石集团和PAI Partners于2006年以超过16亿英镑(26亿美元)买入UnitedBiscuits。2010年时，中国的光明食品集团欲收购United Biscuits未果，之后UnitedBiscuits分拆零嘴和饼乾业务。

United Biscuits由McVitie & Price和MacFarlaneLang两家苏格兰公司于1948年合并而成。

未能连络上弘毅投资以及United Biscuits的主管置评。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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