中国今年PE投资料仍活跃

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月27日电---针对在中国市场的投资策略,部分国际私募股权投资机构周二表示,尽管中国经济增长有放缓态势,但未来仍将在其投资组合中占据重要地位;不过预计退出方向将向并购重组等转变.
业内人士在"Super Return"中国私募股权与风险投资峰会上并指出,未来在中国投资将优先考虑行业及项目的吸引力,并不会过度关注地理位置.而消费零售、教育和机械制造等行业均将是关注重点.
"未来退出将不仅是IPO,并购重组及卖出等战略性退出将是趋势,"凯雷投资集团CYL.UL董事总经理张弛称,今年的私募股权投资节奏不会放缓,经济波动下反而会有好的投资机遇出现.
贝恩投资(亚洲)有限公司董事总经理竺稼亦称,卖出是较好的退出方式,且目前已有更多公司愿意这麽做.之前,贝恩便已将其投资的一家公司出售给了国际战略投资者,未来将继续在中国寻找消费零售项目.
据清科集团报告统计,2011年中国并购基金的投资金额逾40亿美元,创至少六年来新高.而今年2月,中国并购市场共完成62起交易,环比增加17.0%;其中披露金额的56起交易总金额为64.73亿美元,环比大幅上扬114.8%.
CVC Asia Pacific的管理合伙人Maarten Ruijs则指出,尽管大中华区投融资依然活跃,但依赖高增长所带来的回报将不会是常态,因而未来需在了解中国经济和政治情况的基础上加强尽职调查,谨慎选择投资行业.
中国今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,而稍早公布的经济先行指标--3月汇丰中国制造业PMI初值欠佳,凸显中国经济"稳增长"的压力正在加重.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
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