下半年开展非法集资专项整治 对P2P和私募基金等进行排查--报载

路透上海4月28日 - 据中国证券报周四报导，处置非法集资部际联席会议办公室相关负责人透露，鉴于非法集资案件形势严峻，一些区域和行业风险隐患较大，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治活动，对民间投资理财、P2P网络借贷、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易所等风险点进行全面排查。

报导称，另据央行相关负责人表示，将尽快出台《非存款类放贷组织条例》加强对非存款类放贷组织及其放贷业务的监督管理，有效防范民间借贷领域非法集资活动。

“非法集资涉及行业众多，形式多样，情况复杂，要做好案件防范和处置工作，真正做到打早打小。”报导援引部际联席会议负责人称。

据部际联席会议办公室统计，2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，跨省、集资人数上千人，集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。2016年一季度，公安部非法集资立案数达2,300起。

央行相关负责人还透露，针对互联网金融背景下的非法集资案件频发问题，央行将进一步细化要求、丰富手段，加大力度，配合做好互联网金融背景下非法集资的防范和处置工作。包括抓紧完善监管制度、严格执行客户资金第三方存管制度等。

报导并称，证监会相关负责人亦表示，将及时查处新型非法发行股票活动、健全完善法规制度体系、做好非法集资风险防范工作等三方面，积极做好非法集资防范处置工作。其中在健全完善法规制度体系方面，该负责人透露，将积极推动出台私募基金监管条例，并在证券法修改中对股权众筹作出规范。(完)