下半年开展非法集资专项整治 对P2P和私募基金等进行排查--报载

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月28日 - 据中国证券报周四报导，处置非法集资部际联席会议办公室相关负责人透露，鉴于非法集资案件形势严峻，一些区域和行业风险隐患较大，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治活动，对民间投资理财、P2P网络借贷、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易所等风险点进行全面排查。
报导称，另据央行相关负责人表示，将尽快出台《非存款类放贷组织条例》加强对非存款类放贷组织及其放贷业务的监督管理，有效防范民间借贷领域非法集资活动。
“非法集资涉及行业众多，形式多样，情况复杂，要做好案件防范和处置工作，真正做到打早打小。”报导援引部际联席会议负责人称。
据部际联席会议办公室统计，2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，跨省、集资人数上千人，集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。2016年一季度，公安部非法集资立案数达2,300起。
央行相关负责人还透露，针对互联网金融背景下的非法集资案件频发问题，央行将进一步细化要求、丰富手段，加大力度，配合做好互联网金融背景下非法集资的防范和处置工作。包括抓紧完善监管制度、严格执行客户资金第三方存管制度等。
报导并称，证监会相关负责人亦表示，将及时查处新型非法发行股票活动、健全完善法规制度体系、做好非法集资风险防范工作等三方面，积极做好非法集资防范处置工作。其中在健全完善法规制度体系方面，该负责人透露，将积极推动出台私募基金监管条例，并在证券法修改中对股权众筹作出规范。(完)
(发稿 林琦/吴芳; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。