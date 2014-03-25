私募基金开户结算规定出台 业内人士乐见合理监管（更新版）

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路透北京3月25日 -中国证券登记结算公司周二发布通知，对私募投资基金在证券市场开户和结算问题做出规定，私募人士认为明确政策、加强合理的监管有利于私募行业发展。

刊登在其官网上的通知对开户和结算细节做出规定，称不得为专门申购新股、炒作风险警示股票（ST股）的私募基金申请开立证券账户，中证登将按照监管部门的要求对私募基金证券账户开立及使用情况进行统计监测。

“作为业内人士，我们也希望行业健康发展，只要管理层划出道就好办，以后私募的市场规模将是现在的几十倍甚至上百倍。”北京神农投资总经理陈宇对路透说。

星石投资市场部推广营销负责人奚滔对此评论说，允许开户后信托的通道费用大幅降低，是以前的几分之一，另外私募的账户管理费也降了不少，原来一个几百万现在只要几十万。

“而且以后私募自己可以发产品了，目前公司正在积极向基金业协会备案。”他表示。

中证登通知并称，申请开立私募基金证券账户须获中国证券投资基金业协会批准并备案，有资产托管人的私募基金申请开户时，还须提供中国证监会等相关主管机构关于核准该基金托管人资格的批复等文件。

通知规定，当发生证券账户开立后六个月内没有进行交易、私募基金终止等情形时，私募基金管理人或资产托管人应在15个工作日内办理注销手续，否则中证登有权注销或限制该账户的使用。

中国首批50家获批登记的私募集金管理人名单上周出炉，首批50家私募成为可以以独立管理人身份，从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。（完）

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(发稿 李然/张晓翀; 审校 黄凯/杨淑祯)

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