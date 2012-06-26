私募基金拟首次纳入监管范畴--新华

路透北京6月26日电---新华社周二报导称,今日提交全国人大常委会审议的中国证券投资基金法修订草案首次将私募基金纳入调整後的管理范畴,并在非公开募集基金放宽投资方向及募集对象等方面作出了相应规定.

报导指出,修订草案对非公开募集基金的投资方向放宽,明确私募基金可以投资於上市证券或者未上市的股份有限公司股票等其他证券.

同时,针对私募基金的特点,修订草案确立了合格投资者制度,规定非公开募集基金只能向合格投资者募集,合格投资者应达到规定的收入水平或者资产规模,具备一定的风险识别能力和风险承担能力,合格投资者累计不得超过两百人.

另外,修订草案豁免了非公开募集基金的注册,仅要求在募集完毕後,由经注册、登记的基金管理人分别向国务院证券监督管理机构或基金行业协会备案,并规定非公开募集基金不得使用报刊、电台、电视台、互联网或讲座、报告会等方式进行公开性的宣传和推介.

报导称,草案专设一章以12项条款的篇幅对非公开募集基金作了原则规定.亦对基金管理人的注册和登记制度、基金的合同内容、信息披露等方面做了相关规定.(完)