强生等眼镜镜片企业因价格垄断在华吃罚单

路透北京5月29日 - 中国国家发展和改革委员会周四在其网站发布公告称，强生(JNJ.N)、博士伦及部分眼镜镜片生产企业因价格垄断，被罚款共计1,900多万元人民币。

公告称，有的框架镜片生产企业与经销商签订了含有限定转售价格条款的《销售合同》，并要求经销商严格按照其制定的“建议零售价”销售镜片，直接维持转售价格。

公告还称，有的隐形眼镜片生产企业与其在全国或重点城市的直供零售商常年统一开展“买三送一”促销活动，相当于各零售商按照生产企业“建议零售价”的七五折销售隐形眼镜片，变相维持转售价格。

公告指出，为确保镜片市场价格体系得到维持，涉案企业通常采取惩罚性措施加以约束，如扣减保证金、取消销售返利、罚款、停止供货、口头（邮件）警告等。

路透尚未联系到强生管理层就此置评。

其他被发改委点名的外资眼镜镜片企业包括依视路（Essilor International SA）、尼康(7731.T)、蔡司（Carl ZeissMeditec AG）等。

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