（更正）焦点：中国可能因价格垄断对美汽车商开罚 通用和福特股价下跌

图为2013年2月资料图片，显示美国汽车厂商福特的一条汽车装配线。 REUTERS/Wolfgang Rattay

（更正：内文倒数第二段更正为“已遭到调查的车企”，非“已受到惩罚的车企”）

路透上海/北京12月14日 - 美国汽车生产商通用和福特汽车周三股价急挫，此前一中国官员警告政府可能对一家美国汽车制造商的垄断行为开罚，但未点名是哪家业者。

中国日报周三报道引述国家发展和改革委员会反垄断局局长张汉东的谈话，此前美国总统当选人特朗普对于“一个中国”政策提出质疑。

消息人士表示，在特朗普评论之前，中国官员们一直在调查汽车厂商的价格垄断情况。

特朗普对长期对华政策的言论挑战让美国企业心惊胆跳。在美中逾40年的稳定关系下，企业在中国扩大销售，并发展出复杂的供应链。

特朗普过渡团队的发言人Jason Miller周三表示，团队成员已经获悉中国日报的报道，但还不宜置评。他说预计特朗普周三和美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)会面时会讨论这个问题。

“当选总统已经非常明确地表示，他要主动出击，为美国公司和美国的就业而战，他对此迄今没有畏缩，我们未来也不会畏缩，”Miller表示。

尽管中国官员未直接把可能处罚美国汽车公司的警告与特朗普的言论联系起来，但在以往外交关系不和谐时，中国政府曾对外国公司进行监管制裁。

通用汽车(GM.N)股价周三收跌3.77%，报35.95美元；福特汽车(F.N)收跌1.88%，报12.53美元。美国道琼工业指数.DJI收跌0.60%，报19,792.53点。

通用汽车在周三的声明中未直接提及该公司是否在接受中国当局的调查。“无论我们在哪里经营，通用汽车都完全遵守当地法律法规，”通用称，“我们不对媒体的揣测发表评论。”

福特汽车亚太业务发言人称，该公司“不清楚有这回事。”

中国日报引述国家发展和改革委员会(NDRC)反垄断局局长张汉东谈话指出，调查人员发现一家美国企业从2014年开始指示经销商操纵价格。

该报道并未提及进一步的细节，发改委也未回覆置评请求。

中国能透过多种手段对美国报复，包括减持美债，9月时中国持有1.19万亿(兆)美元的美债。

中国日报在评论中敦促特朗普认清中美双方维持密切经济关系的重要性。

“为了让美国经济再度伟大...美国有必要巩固与中国的经济关系，而非破坏。”

2015年通用汽车全球产量996万辆，中国消费者买走逾三分之一。2015年通用汽车及其合资企业的中国获利，占当年97亿美元全球净利约20%。

2015年=福特全球税前净利94亿美元，福特的中国合资企业占约16%。

“这一行动只是中国有多大能量的一个暗示，”了解中国汽车行业的Dunne Automotive总裁Michael Dunne称。“可能是数百万美元的小罚单。(传递的)信息却是:‘如果你们想玩，我们奉陪’。”

虽然张汉东对中国日报的评论出现在特朗普相关言论之后，但了解情况的消息人士称，中国数年来一直在对他们所称的外国车企和代理商的垄断行为进行整顿。

中国日报报道称，这或是中国发改委本月第二次开罚，也是其自2011年开展反垄断调查以来针对车企进行的第七次处罚。

已遭到调查的车企包括：奥迪(Audi AG)(NSUG.DE) 、戴姆勒 (DAIGn.DE)旗下的奔驰(Mercedes-Benz)、日本丰田汽车(7203.T)以及日产(Nissan)汽车(7201.T)的一家合资公司。

“我认为发改委不是在一两周前才做出决定的。这对他们而言是一项长期计划，”一位政府下属行业协会的消息人士称。(完)